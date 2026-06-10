習近平致電感謝金正恩 雙方強調「戰略合作」

朝中社周三（6月10日）報導，中國國家主席習近平訪問平壤後致電感謝朝鮮領導人金正恩，稱二人達成「重要共識」，將一道「為世界和平與發展的進步事業作出貢獻」。

習近平稱，二人「就共同關心的問題深入交換意見，並達成一系列重要共識，為中朝關系賦予新的時代內涵」。未來將「立足兩國根本和長遠利益」，「維護好、鞏固好、發展好中朝關係」。他說，中朝關係已經踏上新的歷史征程。

中國官方新華社則報導稱，習近平表示，二人就「維護地區和世界和平穩定深入交換意見」，「中朝雙方相互理解更加深刻全面，未來發展方向更加明確清晰。」

中朝國家媒體均報導稱，二人表示將擴大政治、經濟、貿易和文化合作，兩國政府將進行更緊密的戰略交流。

新華社評論稱，務實合作是中朝關係發展的重要動力，並列舉經貿、農業、建築、科技、醫療衛生等領域合作。評論稱，兩國將「以邊境口岸全面復通、民航航班和國際客運列車恢復運營為契機」。

不提朝鮮核武

中朝國家媒體的報道均未提及朝鮮核計劃以及「無核化」問題。

韓國國家情報院（NIS）前副院長韓基範（音譯，Han Ki-bom）向德國之聲表示，北京越來越避免公開與平壤提及去核問題。「中國不是在正式認可朝鮮作為擁核國家。但是，不再強調無核化，北京實際上是在容忍朝鮮核計劃的現實。」

韓國前統一部次官金炯錫（音譯，Kim Hyung Suk）表示，此次訪問雙方意在彰顯中朝戰略伙伴關係的持續。「會談中有意無視朝鮮去核議題，與此同時，強調政治、軍事與經濟合作。」

中朝軸心？

韓國統一部前發言人鄭俊熙（音譯，Jeong Joon-hee）向德國之聲表示，平壤可能尋求利用北京對朝俄關係靠近的擔憂，獲得北京對朝鮮作為擁核國家的默許。

與此同時，朝鮮實力增強，也可成為北京未來更強大的戰略伙伴。

「值得指出的是，加強中朝軍事聯盟可帶來明顯的優勢」，鄭俊熙說道。

「這讓朝鮮能利用其核力量阻遏美國，假若發生台灣危機的話。而在經濟上，這讓中國能經由朝鮮進入日本海，從而推動中國東北部地區的發展」，他補充說。

韓基範則表示，中朝官方聲明中反復強調「戰略合作」以及兩國領導人的戰略協作，顯示出比以往會晤更廣泛的地緣政治層面。

平壤獲得哪方面的利益？

韓基範補充說，與此同時，對朝鮮來說，改善對華關係可帶來顯著的經濟與外交利益。「平壤希望避免完全依賴於俄羅斯。改善與北京、莫斯科的關係，可讓金正恩最大限度地利用朝鮮的籌碼，從中俄同時獲取利益。」

鄭俊熙表示，中朝雙方不但同意加強政治與經濟交流，還將把合作擴大到外交、戰略協作等領域。平壤對北京的台灣立場表示支持，北京則支持平壤的政策目標，這顯示，中朝政府正有越來越大的意願支持對方的核心利益。「中朝正試圖建立更廣泛的合作框架，超越傳統的雙邊關係」。

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