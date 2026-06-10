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批動向十分危險 陸外交部：日本安保政策朝進攻性擴張性方向轉變

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸外交部發言人林劍。圖／大陸外交部網站
大陸外交部發言人林劍。圖／大陸外交部網站

針對日本通過修改三份安保文件為增加軍費鋪路，大陸外交部批評日本的安保政策正朝進攻性、擴張性的方向轉變，動向十分危險。

日本執政黨自民黨星期二（6月9日）召開全體會議，為《國家安全保障戰略》《國家防衛戰略》及《防衛力整備計劃》這三份安保文件的修改方向定調。此舉旨在為增加防衛預算與強化防衛力量鋪路，但會議暫未披露具體的軍費規模。

大陸外交部發言人林劍星期三（6月10日）在例行記者會上稱，有關草案再次暴露日本一些勢力搞「再軍事化」、推動突破戰後規範、大肆強軍擴武的企圖與妄動，包括中國在內的國際社會對此高度關切和警惕。

林劍批評日本「無端指責抹黑中國正常的軍事活動，刻意渲染周邊的緊張局勢」，目的是為自身加速推進「再軍事化」製造藉口。

林劍稱，日本右翼勢力打著「加強防衛」「被動應對」的幌子，實際上卻發展主動進攻的強力中遠程武器，加強力量投射和前沿部署，推動日本的安保政策朝著進攻性、擴張性的方向轉變。

他說，這一動向日益明顯，十分危險，國際社會必須高度警惕，防患未然。

自民黨 日本

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