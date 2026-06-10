發生什麼事？上海副市長陳宇劍落馬 涉嫌嚴重違紀違法

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前稱，不排斥赴陸交流，更提及最想拜會城市是北京，說「台北市身為首都，對接應該也是首都。」大陸國台辦發言人張晗今天說，沈伯洋是清單在列的台獨頑固分子，自抬身價，譁眾取寵，不值一評。

2026-06-10 12:36