聽新聞
0:00 / 0:00
發生什麼事？上海副市長陳宇劍落馬 涉嫌嚴重違紀違法
「70後」的上海副市長陳宇劍星期三（6月10日）被官宣落馬，目前正接受紀律審查和監察調查。中共中央紀委國家監委官網星期三通報了陳宇劍被查的消息，指他「涉嫌嚴重違紀違法」。
據上海市政府官網，陳宇劍在上海八名副市長中排名第七，負責農業農村、衛生健康、醫療保障、合作交流及橫沙新洲現代農業產業園建設等工作。
他並分管上海市農業農村委員會（市鄉村振興局），市衛生健康委員會（市中醫藥管理局）及市疾病預防控制局，市醫療保障局，市政府合作交流辦公室（市政府協作辦公室）。
公開資料顯示，陳宇劍生於1970年2月，來自山東郯城，擁有經濟學學士，公共管理碩士，有高級經濟師職稱。
陳宇劍歷任上海投資諮詢公司副總經理，上海市發展和改革委員會高技術產業處處長、固定資產投資處處長、副總經濟師，上海市楊浦區人民政府副區長。
他2014年出任中共上海市松江區委常委、區政府副區長，2017升任松江區委副書記、區政府區長，2019年底調任上海市閔行區，出任區委副書記、區長，2021年升任閔行區委書記。
陳宇劍2023年底兼任上海副市長，2025年3月卸下中共上海市閔行區委書記職務，並繼續擔任上海副市長，直至此次落馬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。