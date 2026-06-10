將展開軍事合作？習近平赴平壤會金正恩 韓媒：可能重新定義北韓戰略價值

大陸國家主席習近平剛結束訪問北韓行程，韓媒指，他與北韓領導人金正恩會談時提及「加強軍隊交流」，有專家認為，中國大陸與北韓今後將積極開展軍事合作，且中方可能重新定義北韓在該地區的戰略價值。

韓聯社10日報導，習近平8日在平壤會晤金正恩時表示「雙方要加強外交、執法、軍隊等交流」，報導指，這是習近平在金正恩執政以來首次提及「軍隊交流」，且此次還有大陸防長董軍陪同出席，引發關注。

報導指，據預測，中朝或將開展軍方高層人士交往、部隊交流等活動。也有意見認為，大陸與北韓，或中朝俄或實施聯合軍演，或者北韓以「觀察員」身分參與中俄聯合軍演。

專家分析，在美中圍繞台海等印太地區問題抗衡情況下，中方可能重新定義朝鮮的「戰略價值」，因此推動與北韓的軍事合作。意即，當北韓在朝鮮半島發起挑釁，可讓駐韓美軍繼續駐守而不會被調遣至台海地區，由此可分散美國在該地區的戰力。

報導引述南韓國防政策研究機構「韓國國防安保論壇」（KODEF）防務安保室主任嚴孝植（音譯）預測，在朝中軍事合作方面，北韓可能扮演使駐韓美軍無法發揮「戰略靈活性」的角色，協助中方牽制美國。

南韓國家戰略研究院歐亞研究中心主任杜鎮浩認為，中國需要掣肘美國的印太戰略，然而，北韓正朝著能在印太地區執行作戰任務的方向發展。同時，北韓從政策上明確支持「一中原則」，同時釋放出在必要情況下可提供海上力量支撐的訊號。

不過亦有觀點認為，北韓媒體未報導「軍隊交流」相關內容，認為北韓似保謹慎，還不能斷定中朝針對台海問題開展軍事合作。