與我海巡對峙！陸海警船闖東沙 國台辦嗆：敢挑釁 須承擔一切後果

近日大陸海警船、海洋調查船接連闖入東沙水域，與我海巡發生對峙。大陸國台辦今天宣稱，陸方對東沙群島及其附近海域擁有主權，警告民進黨當局「膽敢挑釁，必須承擔由此引發的一切後果」。

我海巡署6日表示，大陸海警船「3501」艦5日上午8時進入台灣東沙限制水域，海巡「巡護九號」全程監控並廣播驅離，5日下午近2時由「彰化艦」接替監控，至6日晚6時許海警船才駛離。

此外，6日上午6時許，海巡也偵獲大陸「海絲路六號」海洋調查船闖進東沙水域，這也是首見大陸調查船聯手海警船闖入我方水域。也是繼上月7日、15日大陸「同濟號」科研船兩度在鵝鑾鼻東南方29浬、花蓮東方33浬外海非法投放科學儀器後，對岸調查船再度進入我國水域。

海巡署強調，大陸海警及調查船侵擾東沙水域，製造其對東沙水域擁有「管轄權」假象，既破壞台海和平穩定現狀，也是兩岸及區域情勢的麻煩製造者，海巡署予以強烈譴責。

對此，大陸國台辦發言人張晗10日上午在例行記者會上回應稱，中國對南海諸島包括東沙群島及其附近海域擁有主權，大陸海警部門在相關海域執法巡查是「正常履職行為」。她並出言警告指，民進黨當局膽敢挑釁，必須承擔由此引發的一切後果。