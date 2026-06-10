快訊

印度「蟑螂人民黨」崛起！青年怒吼成為反莫迪勢力？

又是自帶線行動電源爆炸！沒充電也起火還燒到筆電 行充品牌曝光「曾2度召回」

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

聽新聞
0:00 / 0:00

陸海警及公務船赴台灣東部海域「執法」 國台辦：正義之舉

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸近期藉日菲啟動專屬經濟海域談判，接連派出海警船、公務船赴台灣東部海域執法，國台辦發言人張晗今天強硬表示，大陸將「持續加強對有關海域的管控」。記者陳宥菘／攝影
大陸近期藉日菲啟動專屬經濟海域談判，接連派出海警船、公務船赴台灣東部海域執法，國台辦發言人張晗今天強硬表示，大陸將「持續加強對有關海域的管控」。記者陳宥菘／攝影

大陸近期藉日菲啟動專屬經濟海域談判，接連派出海警船、公務船赴台灣東部海域執法，期間曾對航經的商貨輪假冒管轄權廣播詢問，我方海巡署也出動艦艇監控，但雙方船隻在海面上對峙，引起「擦槍走火」擔憂。不過，大陸國台辦今天強硬表示，大陸將「持續加強對有關海域的管控」，並稱這是維護國家領土主權和海洋權益的「正義之舉」，有利於保障台灣漁民生命財產安全。

日菲5月28日宣布啟動專屬經濟海域及大陸礁層畫界談判後，大陸繼6月1日派出2艘海警船在台灣東部海域執法巡查，6日又在台灣東部海域開展「海上交通專項執法行動」。大陸國台辦10日上午召開例行記者會，台媒關切，兩岸公務船在海上對峙，該如何避免誤判？陸方行動又能否確保台灣漁民與商船的航行安全？

對此，國台辦發言人張晗重申，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。日菲宣布的擬劃界海域位於台灣島以東，大陸在上述海域擁有專屬經濟區和大陸架，日菲繞開中國，擅自啟動所謂跨界談判，嚴重侵害中國海洋權益、嚴重違反國際法和國際關係基本準則，完全非法無效。

張晗強調，大陸海警在台灣島以東海域依法開展執法巡查，是對日菲嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的「必要行動」，「並將持續加強對有關海域的管控」。並稱民進黨當局顛倒黑白，混淆是非，改變不了「台灣是中國一部分」的歷史和法理事實。

對於台灣漁民，她喊話稱，大陸有關部門在相關海域依法開展執法巡查，是維護國家領土主權和海洋權益的「正義之舉」，有利於保障台灣漁民生命財產安全。她又指民進黨當局歪曲事實、惡意炒作，企圖挑起兩岸對立對抗，倚外謀獨不會得逞。

張晗還宣稱，注意到許多台灣網友都在「為大陸方面的果斷叫好」，讚許有關行動是在為台灣漁民「撐腰」，同時對民進黨當局自喪立場、卑躬屈膝，表達強烈不滿和反對。

國台辦 海巡署 大陸

延伸閱讀

新聞眼／陸船盤查 政府不能只喊話

中國海警船闖日海域 宣示管轄權

陸在台東部海域執法 美國務院：鼓勵北京用和平方式解決紛爭

中國海警進入日本與那國島EEZ 首次主張管轄權

相關新聞

鄭麗文在美表現給幾分？成為美中的政治樞紐

把北京帶到美國：鄭麗文舊金山演說中的習近平敘事

與我海巡對峙！陸海警船闖東沙 國台辦嗆：敢挑釁 須承擔一切後果

近日大陸海警船、海洋調查船接連闖入東沙水域，與我海巡發生對峙。大陸國台辦今天宣稱，陸方對東沙群島及其附近海域擁有主權，警告民進黨當局「膽敢挑釁，必須承擔由此引發的一切後果」。

花2300萬買「百強縣」排名 遼寧海城市書記、市長遭免職

遼寧省海城市花費498萬元人民幣（約合新台幣2,325萬元）向一家「百強縣」榜單評價機構購買諮詢服務，由客觀指標得分第118名、調整至綜合得分第91名。該案受到中共中紀委嚴厲批評，遼寧省委書記許昆林表示，已對黨、政主要負責人作出免職處理，對相關責任人進行追責問責。

陸海警及公務船赴台灣東部海域「執法」 國台辦：正義之舉

大陸近期藉日菲啟動專屬經濟海域談判，接連派出海警船、公務船赴台灣東部海域執法，期間曾對航經的商貨輪假冒管轄權廣播詢問，我方海巡署也出動艦艇監控，但雙方船隻在海面上對峙，引起「擦槍走火」擔憂。不過，大陸國台辦今天強硬表示，大陸將「持續加強對有關海域的管控」，並稱這是維護國家領土主權和海洋權益的「正義之舉」，有利於保障台灣漁民生命財產安全。

八旗總編輯富察傳已出獄但遭限制出境 國台辦只回答「這2句」

八旗文化總編輯富察（李延賀）遭大陸以「煽動分裂國家罪」判處3年有期徒刑，有報導指出，富察已於今年5月出獄，但仍因1年附加刑遭限制出境，目前無法離開大陸。大陸國台辦今天未正面回應富察是否已出獄及正執行附加刑，僅稱有關部門始終依法處理本案，同時依法保障當事人的合法權益。

陸委會禁地方政府出席海峽論壇 陸國台辦批：漠視地方發展需要

大陸主辦的第18屆海峽論壇將於13日在廈門登場，大陸國台辦發言人張晗今天宣布，中國國民黨副主席張榮恭等台灣各界代表人士將出席大會。對於陸委會今年擴大限制，除禁止中央政府人員參加，也限制地方政府人員與會，張晗批評，「民進黨當局」出於頑固台獨立場，漠視民眾意願和地方發展需要，亦暴露了其「假民主、真獨裁」的本質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。