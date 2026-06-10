陸海警及公務船赴台灣東部海域「執法」 國台辦：正義之舉

大陸近期藉日菲啟動專屬經濟海域談判，接連派出海警船、公務船赴台灣東部海域執法，期間曾對航經的商貨輪假冒管轄權廣播詢問，我方海巡署也出動艦艇監控，但雙方船隻在海面上對峙，引起「擦槍走火」擔憂。不過，大陸國台辦今天強硬表示，大陸將「持續加強對有關海域的管控」，並稱這是維護國家領土主權和海洋權益的「正義之舉」，有利於保障台灣漁民生命財產安全。

日菲5月28日宣布啟動專屬經濟海域及大陸礁層畫界談判後，大陸繼6月1日派出2艘海警船在台灣東部海域執法巡查，6日又在台灣東部海域開展「海上交通專項執法行動」。大陸國台辦10日上午召開例行記者會，台媒關切，兩岸公務船在海上對峙，該如何避免誤判？陸方行動又能否確保台灣漁民與商船的航行安全？

對此，國台辦發言人張晗重申，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。日菲宣布的擬劃界海域位於台灣島以東，大陸在上述海域擁有專屬經濟區和大陸架，日菲繞開中國，擅自啟動所謂跨界談判，嚴重侵害中國海洋權益、嚴重違反國際法和國際關係基本準則，完全非法無效。

張晗強調，大陸海警在台灣島以東海域依法開展執法巡查，是對日菲嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的「必要行動」，「並將持續加強對有關海域的管控」。並稱民進黨當局顛倒黑白，混淆是非，改變不了「台灣是中國一部分」的歷史和法理事實。

對於台灣漁民，她喊話稱，大陸有關部門在相關海域依法開展執法巡查，是維護國家領土主權和海洋權益的「正義之舉」，有利於保障台灣漁民生命財產安全。她又指民進黨當局歪曲事實、惡意炒作，企圖挑起兩岸對立對抗，倚外謀獨不會得逞。

張晗還宣稱，注意到許多台灣網友都在「為大陸方面的果斷叫好」，讚許有關行動是在為台灣漁民「撐腰」，同時對民進黨當局自喪立場、卑躬屈膝，表達強烈不滿和反對。