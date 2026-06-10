八旗總編輯富察傳已出獄但遭限制出境 國台辦只回答「這2句」

八旗文化總編輯富察（李延賀）遭大陸以「煽動分裂國家罪」判處3年有期徒刑，有報導指出，富察已於今年5月出獄，但仍因1年附加刑遭限制出境，目前無法離開大陸。大陸國台辦今天未正面回應富察是否已出獄及正執行附加刑，僅稱有關部門始終依法處理本案，同時依法保障當事人的合法權益。

富察2023年3月返回上海辦理註銷大陸戶籍時，遭上海國安單位拘捕。2025年2月，上海市第一中級人民法院一審宣判，以「煽動分裂國家罪」判處其有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。

自由時報日前報導，富察已經出獄，但仍須執行剝奪政治權利1年「附加刑」，目前無法離開大陸。富察本是大陸人，出獄後只能待在大陸生活，也有跟家人團聚，台灣妻子可以赴陸探視，「看起來人是自由的，只是無法離境」。

大陸國台辦10日上午召開例行記者會，台媒關切富察出獄及出境狀況，以及是否在附加刑滿1年以後一定可以出境返台。

對此，國台辦發言人張晗僅回應，「對於李延賀案，有關部門始終依法處理，同時依法保障當事人的合法權益」，未做出更多說明。

BBC中文網指出，附加刑是用以補充主刑、強化刑罰效果的制度。根據大陸「出境入境管理法」，大陸公民被判處刑罰尚未執行完畢，不准出境。