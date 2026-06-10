快訊

印度「蟑螂人民黨」崛起！青年怒吼成為反莫迪勢力？

又是自帶線行動電源爆炸！沒充電也起火還燒到筆電 行充品牌曝光「曾2度召回」

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

聽新聞
0:00 / 0:00

八旗總編輯富察傳已出獄但遭限制出境 國台辦只回答「這2句」

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
八旗文化總編輯富察（李延賀）遭大陸以「煽動分裂國家罪」判處3年有期徒刑，有報導指他已於今年5月出獄，但仍因1年附加刑遭限制出境，目前無法離開大陸。（取材自臉書）
八旗文化總編輯富察（李延賀）遭大陸以「煽動分裂國家罪」判處3年有期徒刑，有報導指他已於今年5月出獄，但仍因1年附加刑遭限制出境，目前無法離開大陸。（取材自臉書）

八旗文化總編輯富察（李延賀）遭大陸以「煽動分裂國家罪」判處3年有期徒刑，有報導指出，富察已於今年5月出獄，但仍因1年附加刑遭限制出境，目前無法離開大陸。大陸國台辦今天未正面回應富察是否已出獄及正執行附加刑，僅稱有關部門始終依法處理本案，同時依法保障當事人的合法權益。

富察2023年3月返回上海辦理註銷大陸戶籍時，遭上海國安單位拘捕。2025年2月，上海市第一中級人民法院一審宣判，以「煽動分裂國家罪」判處其有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。

自由時報日前報導，富察已經出獄，但仍須執行剝奪政治權利1年「附加刑」，目前無法離開大陸。富察本是大陸人，出獄後只能待在大陸生活，也有跟家人團聚，台灣妻子可以赴陸探視，「看起來人是自由的，只是無法離境」。

大陸國台辦10日上午召開例行記者會，台媒關切富察出獄及出境狀況，以及是否在附加刑滿1年以後一定可以出境返台。

對此，國台辦發言人張晗僅回應，「對於李延賀案，有關部門始終依法處理，同時依法保障當事人的合法權益」，未做出更多說明。

BBC中文網指出，附加刑是用以補充主刑、強化刑罰效果的制度。根據大陸「出境入境管理法」，大陸公民被判處刑罰尚未執行完畢，不准出境。

針對八旗文化總編輯富察是否已出獄、目前仍遭限制出境，大陸國台辦發言人張晗10日在例行記者會上未正面回應。
針對八旗文化總編輯富察是否已出獄、目前仍遭限制出境，大陸國台辦發言人張晗10日在例行記者會上未正面回應。

國台辦 富察 上海

延伸閱讀

權威消息證實 富察已獲釋但遭限制出境

徐春鶯200萬交保 檢認涉5罪求處4年至4年10月

陸委會禁地方政府出席海峽論壇 陸國台辦批：漠視地方發展需要

人妻花9萬查老公外遇 竟成冤大頭牽出灰色產業鏈 警揭「內鬼」倒賣個資

相關新聞

鄭麗文在美表現給幾分？成為美中的政治樞紐

把北京帶到美國：鄭麗文舊金山演說中的習近平敘事

與我海巡對峙！陸海警船闖東沙 國台辦嗆：敢挑釁 須承擔一切後果

近日大陸海警船、海洋調查船接連闖入東沙水域，與我海巡發生對峙。大陸國台辦今天宣稱，陸方對東沙群島及其附近海域擁有主權，警告民進黨當局「膽敢挑釁，必須承擔由此引發的一切後果」。

花2300萬買「百強縣」排名 遼寧海城市書記、市長遭免職

遼寧省海城市花費498萬元人民幣（約合新台幣2,325萬元）向一家「百強縣」榜單評價機構購買諮詢服務，由客觀指標得分第118名、調整至綜合得分第91名。該案受到中共中紀委嚴厲批評，遼寧省委書記許昆林表示，已對黨、政主要負責人作出免職處理，對相關責任人進行追責問責。

陸海警及公務船赴台灣東部海域「執法」 國台辦：正義之舉

大陸近期藉日菲啟動專屬經濟海域談判，接連派出海警船、公務船赴台灣東部海域執法，期間曾對航經的商貨輪假冒管轄權廣播詢問，我方海巡署也出動艦艇監控，但雙方船隻在海面上對峙，引起「擦槍走火」擔憂。不過，大陸國台辦今天強硬表示，大陸將「持續加強對有關海域的管控」，並稱這是維護國家領土主權和海洋權益的「正義之舉」，有利於保障台灣漁民生命財產安全。

八旗總編輯富察傳已出獄但遭限制出境 國台辦只回答「這2句」

八旗文化總編輯富察（李延賀）遭大陸以「煽動分裂國家罪」判處3年有期徒刑，有報導指出，富察已於今年5月出獄，但仍因1年附加刑遭限制出境，目前無法離開大陸。大陸國台辦今天未正面回應富察是否已出獄及正執行附加刑，僅稱有關部門始終依法處理本案，同時依法保障當事人的合法權益。

陸委會禁地方政府出席海峽論壇 陸國台辦批：漠視地方發展需要

大陸主辦的第18屆海峽論壇將於13日在廈門登場，大陸國台辦發言人張晗今天宣布，中國國民黨副主席張榮恭等台灣各界代表人士將出席大會。對於陸委會今年擴大限制，除禁止中央政府人員參加，也限制地方政府人員與會，張晗批評，「民進黨當局」出於頑固台獨立場，漠視民眾意願和地方發展需要，亦暴露了其「假民主、真獨裁」的本質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。