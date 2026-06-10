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陸委會禁地方政府出席海峽論壇 陸國台辦批：漠視地方發展需要

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
陸委會今年擴大限制，禁止中央與地方政府人員參加大陸海峽論壇，國台辦發言人張晗10日批評，「民進黨當局」出於頑固台獨立場，漠視民眾意願和地方發展需要。（記者陳宥菘／攝影）
陸委會今年擴大限制，禁止中央與地方政府人員參加大陸海峽論壇，國台辦發言人張晗10日批評，「民進黨當局」出於頑固台獨立場，漠視民眾意願和地方發展需要。（記者陳宥菘／攝影）

大陸主辦的第18屆海峽論壇將於13日在廈門登場，大陸國台辦發言人張晗今天宣布，中國國民黨副主席張榮恭等台灣各界代表人士將出席大會。對於陸委會今年擴大限制，除禁止中央政府人員參加，也限制地方政府人員與會，張晗批評，「民進黨當局」出於頑固台獨立場，漠視民眾意願和地方發展需要，亦暴露了其「假民主、真獨裁」的本質。

針對陸委會定調海峽論壇是中共對台統戰平台，禁止中央與地方政府人員出席，大陸國台辦繼5日批評民進黨當局企圖破壞兩岸交流合作，不得人心，國台辦發言人張晗於10日上午例行記者會，再度做出回應。

張晗表示，海峽論壇是堅持民間性、草根性、廣泛性的兩岸「民間交流平台」，對促進兩岸各領域交流合作、增進同胞利益福祉發揮了重要積極作用，受到兩岸同胞普遍歡迎。民進黨當局出於頑固台獨立場，「漠視民眾意願和地方發展需要，沒有意願也沒有能力處理好兩岸關係」。

她批評，其為一己政治私利，抹黑污蔑海峽論壇，破壞兩岸交流合作，禁錮台灣民眾行動和言論自由，嚴重損害島內同胞利益福祉。其所作所為充分暴露了其「假民主、真獨裁」的本質。她並強調，兩岸同胞是一家人，走親走近、走到一起的大潮流是任何力量都阻擋不了的。

對於台東縣長饒慶鈴出席海峽論壇遇阻，張晗重申上述回應，並強調大陸願同台灣各政黨、團體、縣市和各界人士，在堅持九二共識的政治基礎上，共同反對民進黨當局謀獨挑釁和干擾破壞，促進兩岸各領域交流合作和人員往來。

針對海峽論壇的籌備情況，張晗表示，目前論壇各項籌備工作基本就緒。論壇系列活動在福建各地陸續開展，已舉辦台灣人才廈門對接會、海峽百姓論壇、海峽兩岸龍舟賽、共同家園論壇等4場活動，近千名台胞踴躍參與。

張晗說，本屆論壇持續關注、服務基層和青年群體，讓兩岸融合發展成果惠及更多兩岸同胞。活動涵蓋基層治理、婚姻家庭、社會公益、體育賽事、民間信仰、歌舞藝術、金融科技、鄉村振興、農漁合作、新媒體創作等多元領域，創新推動兩岸教育、電商、生物醫藥和中小企業等界別對接，護航少年兒童成長，助力台灣青年拓寬就業創業賽道。歡迎台灣各界跨海相聚。

國台辦 海峽 陸委會

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