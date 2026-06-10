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習近平訪朝結束後...北韓媒體揭露「致電感謝」內容

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
朝中社發布的照片顯示，朝鮮領導人金正恩（左）9日在平壤國際機場為結束訪朝、即將離開的大陸國家主席習近平送行。 （路透）
朝中社發布的照片顯示，朝鮮領導人金正恩（左）9日在平壤國際機場為結束訪朝、即將離開的大陸國家主席習近平送行。 （路透）

北韓官媒報導，大陸國家主席習近平9日在結束對平壤的訪問後，向北韓領導人金正恩致感謝電。習近平在電文中說，兩國領導人達成了一系列重要共識，為中朝關係賦予新的時代內涵。

據朝中社10日報導，習近平在電文中指出，金正恩為這次訪問作出精心周到安排，朝鮮黨、政府、人民給予中方代表團隆重熱烈歡迎，充分彰顯中朝兩黨兩國的深厚友誼。

習近平說，他與金正恩就「共同關心的問題深入交換意見，達成一系列重要共識」，為中朝關係賦予新的時代內涵，展現中朝雙方弘揚傳統友誼、共促發展繁榮、維護地區乃至世界和平穩定的堅定決心。「我對訪問取得的成果感到滿意。」

習近平說，願同金正恩一道，「把握時代大勢，立足兩國根本和長遠利益，不斷維護好、鞏固好、發展好中朝關係，推動兩國社會主義事業砥礪前行」。習近平還表示期待同金正恩再次會面。

習近平於6月8日到9日對平壤進行國事訪問，這是他7年來首次訪問北韓，也是習今年首次出訪。據大陸官媒新華社報導，習近平表示，此次訪問令中朝相互理解更深刻全面，兩國關係發展方向更明確清晰。

另據香港明報報導，南韓統一部前發言人鄭俊熙研判，加強中朝關係對北京有絕對益處，不僅可通過拉攏與莫斯科關係日益密切的平壤來「遏俄」、鞏固中國在地區事務中的核心利益，同時還能讓美國將注意力集中在伊朗戰爭等問題上。

但路透分析，中、朝官媒報導顯示，兩國優先事項存在差異。南韓慶南大學教授林乙哲指出，平壤強調政權尊嚴和鄰國間的「特殊關係」，北京則強調務實的國與國關係及維護國際秩序的舉措。

習近平 北韓 平壤

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