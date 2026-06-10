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陸媒：大陸海警編隊 釣魚台附近「喊話警告」日本艦艇
繼6月8日大陸海警船在台灣東南海域巡航後，據大陸央廣總台旗下新媒體「玉淵譚天」，6月9日下午1時左右，大陸海事海上交通專項執法編隊抵達釣魚台附近。「巡航期間，日本海上保安廳艦艇無理要求中國提供船舶訊息，中國海警當即對日本艦艇進行喊話警告。」
陸方主張，釣島周邊海域巡航是中國「常態化維權執法」，稱「釣魚台島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土。中國海警（及相關部門）在釣魚台島領海內的巡航執法活動，是依據中國法律開展的常態化維權執法行動，旨在維護國家主權和海洋權益。」
自2013年以來，大陸海警在釣島海域的巡航已達到常態化，2025年全年巡航天數達到357天。
陸方近期在相關海域的「執法活動」，除了在釣魚台島海域，8日陸方也宣稱，中國海事海上交通專案執法編隊在台灣東南部海域巡航期間，曾2次發現疑似日本海上保安廳的固定翼飛機。
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