美更新涉軍清單 陸大咖上榜 川習會未滿月就出手

川習會結束不到一個月時間，美國國防部8日公布更新版、被指協助中國大陸軍方的企業名單（1260H或CMC清單），將阿里巴巴 、百度、中際旭創、宇樹科技及比亞迪等列為支援大陸軍方的實體，此舉可能加劇中美兩國之間的緊張關係。

路透報導，這份名單囊括中國大陸眾多頂尖科技公司，涵蓋電動車製造商、人工智慧公司、電池製造商、生物科技企業及太陽能供應商。雖然此項認定不會立即觸發制裁，但可能使相關企業更難進入美國資本市場及承接美國政府業務。

事實上，被美國國防部列入「協助中國軍方企業名單」，其清單本身並不會立即、全面的經濟制裁，但會引發一系列嚴格的聯邦採購限制、供應鏈連鎖反應以及潛在的後續制裁風險。

根據美國「國防授權法案」的最新修正條款，入榜企業將被切斷與美國國防部的業務往來；2027年6月30日起，限制進一步擴大，美國防部將禁止採購任何「包含」清單企業所生產或開發之零件、商品或服務的最終產品。

華盛頓智庫「保衛民主基金會」的中國問題專家Craig Singleton對路透表示，這份名單的公布是對川普與習近平峰會後美中競爭加劇現狀的現實檢驗。

對此，大陸外交部發言人林劍昨回應指出，中方敦促美方糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓行徑。中國將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。