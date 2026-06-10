跨度最長 崇啟公鐵長江大橋合龍

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

世界最大跨度公鐵兩用無砟軌道斜拉橋—崇啟公鐵長江大橋主橋九日合龍。大橋預計於二○二七年具備通車條件。崇啟公鐵長江大橋通車後，上海至江蘇啟東鐵路通行時間將從目前的兩個半小時縮短至半小時內。

中新社報導，崇啟公鐵長江大橋是中國「八縱八橫」高速鐵路網沿江通道主幹線路—滬渝蓉沿江高鐵的關鍵控制性工程，全長四點○九公里，主跨四百公尺，橫跨長江入海口北支航道。大橋採用雙層布置，上層為設計時速一百公里的雙向六車道一級公路，下層為設計時速三百五十公里的雙線高速鐵路和時速二百五十公里的雙線城際鐵路，是目前在建的世界最大跨度公鐵兩用無砟軌道斜拉橋，也是中國首座高鐵設計時速三百五十公里的公鐵兩用長江大橋。

自二○二二年十二月首根鑽孔樁開鑽以來，建設團隊圍繞複雜水域施工、超大跨度架設和高精度控制等難題，以數字化、智能化、精細化賦能工程建設。

在邊跨鋼梁施工中，建設團隊依託中鐵大橋局橋梁國家重點實驗室自主研發的多點自適應同步智能頂推控制系統進行施工作業。該系統堪稱施工現場的超級大腦，運用北斗定位與數字孿生技術精準把控鋼梁行進軌跡，依靠激光測量實現毫秒級位移監測與自動糾偏，還能全天候監測結構應力、及時發出安全預警。在該系統的統一調度下，各類千斤頂組成的智能施工隊協同作業，有效提升了頂推施工精度。

中鐵大橋局崇啟公鐵長江大橋項目經理熊開兵表示，建設團隊不僅攻克了單懸臂架設與長距離頂推的世界性難題，更通過數據融合與系統協同完成了高精度的「雙向奔赴」。

上海國鐵建管公司崇明指揮部指揮長殷學國說，接下來，項目建設將全面轉入橋面系施工、無砟軌道鋪設及「四電」系統安裝等後續階段。

高鐵 上海

延伸閱讀

十五五首個重大工程 三峽水運新通道開工 總投資772億

盼18年布袋商港聯外道路下月開工 打造跨港脊背橋紓解交通瓶頸

趙坤茂／高鐵誤點事故的省思

交通部耗資近42億改善國1圓山交流道 2029年陸續通車

相關新聞

擴大制裁 阿里巴巴、百度、比亞迪等20中企列美黑名單

華爾街日報報導，川習會落幕不到一個月，美國國防部擴大制裁中國大陸軍方相關企業，新增超過廿家中企，此舉恐增加美中緊張。中國科技巨頭阿里巴巴、搜尋引擎百度與電動車製造商比亞迪入列，被控協助解放軍發展軍事技術，且被禁止與美國國防部有業務往來。大陸外交部昨回應稱，反對美方泛化國家安全概念，將採取必要措施維護中國企業合法權益。

彭博：台擬嚴管AI晶片銷陸

彭博資訊引述知情人士報導，台灣政府正考慮對銷往中國大陸的人工智慧（ＡＩ）晶片祭出更嚴格出口管制，將適用中國的所有客戶，而不光是華為等出口黑名單上的特定公司。這將使台灣首次能把向走私ＡＩ晶片至中國的行徑，列為刑事犯罪並起訴。

超出市場預期 陸5月出口增19.4%

大陸海關總署昨公布五月貿易數據，以美元計價，出口年增百分之十九點四，進口年增百分之廿七點四，兩者均超出市場預期。

參謁中朝友誼塔 習近平、金正恩重提「抗美援朝」

中共總書記習近平昨繼續北韓訪問行程，上午與夫人彭麗媛在北韓領導人金正恩和夫人李雪主陪同下，參謁中朝友誼塔，大陸官媒報導，習金兩人一致認為，要讓偉大的「抗美援朝」精神發揚光大。

跨度最長 崇啟公鐵長江大橋合龍

世界最大跨度公鐵兩用無砟軌道斜拉橋—崇啟公鐵長江大橋主橋九日合龍。大橋預計於二○二七年具備通車條件。崇啟公鐵長江大橋通車後，上海至江蘇啟東鐵路通行時間將從目前的兩個半小時縮短至半小時內。

黃金水道 三峽新通道開工 運能升級

三峽水運新通道工程八日正式開工，為優化長江通航條件帶來根本性轉機，該工程包括三峽樞紐新通道和葛洲壩航運擴能，靜態總投資約七七二點○八億元人民幣（約三千五百億台幣）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。