跨度最長 崇啟公鐵長江大橋合龍

世界最大跨度公鐵兩用無砟軌道斜拉橋—崇啟公鐵長江大橋主橋九日合龍。大橋預計於二○二七年具備通車條件。崇啟公鐵長江大橋通車後，上海至江蘇啟東鐵路通行時間將從目前的兩個半小時縮短至半小時內。

中新社報導，崇啟公鐵長江大橋是中國「八縱八橫」高速鐵路網沿江通道主幹線路—滬渝蓉沿江高鐵的關鍵控制性工程，全長四點○九公里，主跨四百公尺，橫跨長江入海口北支航道。大橋採用雙層布置，上層為設計時速一百公里的雙向六車道一級公路，下層為設計時速三百五十公里的雙線高速鐵路和時速二百五十公里的雙線城際鐵路，是目前在建的世界最大跨度公鐵兩用無砟軌道斜拉橋，也是中國首座高鐵設計時速三百五十公里的公鐵兩用長江大橋。

自二○二二年十二月首根鑽孔樁開鑽以來，建設團隊圍繞複雜水域施工、超大跨度架設和高精度控制等難題，以數字化、智能化、精細化賦能工程建設。

在邊跨鋼梁施工中，建設團隊依託中鐵大橋局橋梁國家重點實驗室自主研發的多點自適應同步智能頂推控制系統進行施工作業。該系統堪稱施工現場的超級大腦，運用北斗定位與數字孿生技術精準把控鋼梁行進軌跡，依靠激光測量實現毫秒級位移監測與自動糾偏，還能全天候監測結構應力、及時發出安全預警。在該系統的統一調度下，各類千斤頂組成的智能施工隊協同作業，有效提升了頂推施工精度。

中鐵大橋局崇啟公鐵長江大橋項目經理熊開兵表示，建設團隊不僅攻克了單懸臂架設與長距離頂推的世界性難題，更通過數據融合與系統協同完成了高精度的「雙向奔赴」。

上海國鐵建管公司崇明指揮部指揮長殷學國說，接下來，項目建設將全面轉入橋面系施工、無砟軌道鋪設及「四電」系統安裝等後續階段。