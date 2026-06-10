黃金水道 三峽新通道開工 運能升級

三峽水運新通道工程八日正式開工，為優化長江通航條件帶來根本性轉機，該工程包括三峽樞紐新通道和葛洲壩航運擴能，靜態總投資約七七二點○八億元人民幣（約三千五百億台幣）。

建成後，三峽樞紐、葛洲壩樞紐都將形成四線船閘格局，大力提升長江航道通行能力。

中新社報導，三峽水運新通道工程是三峽工程之後長江幹線上集水利、航運、生態等功能於一體的最大綜合性工程，是「十五五」時期中國開工建設的首個重大標誌性工程。工程將通過新建和改建船閘，進一步優化和提升既有樞紐通航能力。

三峽—葛洲壩樞紐是長江航運發展的關鍵節點。三峽船閘自二○○三年運行以來，過壩貨運量快速增長，二○一一年突破一億噸，提前十九年達到設計通過能力。二○二五年三峽樞紐通過量一點七三億噸，遠超設計通過能力。為降低全社會物流成本，加快建設三峽水運新通道必要且緊迫。

三峽水運新通道工程包括三峽樞紐新通道和葛洲壩航運擴能，其中，三峽樞紐新通道布置在已建三峽船閘北側，規畫新建雙線連續五級船閘，包括上游引航道、下游引航道及船閘主體段三部分，線路總長約六千六百八十公尺，施工總工期為一一二個月（含十二個月工程籌建期）。建成後，三峽樞紐將形成四線船閘加升船機的格局，年雙向總通過能力達到三點三六億噸。

葛洲壩航運擴能採取對三號船閘進行改建的技術方案，拆除既有三號船閘，新建兩線單級船閘，並對上下游引航道進行擴挖，施工總工期為九十五個月（含十二個月工程籌建期）。建成後，葛洲壩樞紐將形成四線船閘格局，年雙向總通過能力達到三點六億噸。

三峽水運新通道工程建成後，新通道船閘與三峽既有船閘實施聯合調度，一是安排客船通過升船機或三峽既有船閘通行；二是吃水超過三峽既有船閘控制要求的大型船舶安排通過新通道船閘。通過優化過閘船型組合，增加閘室利用率，充分發揮樞紐通航效益。

三峽水運新通道工程將暢通長江黃金水道主通道，以及沿海和內陸資源要素流動，充分釋放沿江地區經濟社會高質量發展的潛力，為構建新發展格局提供有力支撐。

湖北經濟學院長江經濟帶研究院副院長田野認為，新通道建成後，可引導大宗貨物實現「公轉水」、「鐵轉水」，有效減少怠速油耗與排放以及局部水體汙染風險。整體來看，新通道通過運能倍增、結構替代、船型升級、生態協同，把長江水運節能降碳優勢最大化，助力實現生態優先和綠色發展。