參謁中朝友誼塔 習近平、金正恩重提「抗美援朝」

中共總書記習近平昨繼續北韓訪問行程，上午與夫人彭麗媛在北韓領導人金正恩和夫人李雪主陪同下，參謁中朝友誼塔，大陸官媒報導，習金兩人一致認為，要讓偉大的「抗美援朝」精神發揚光大。

另外，習近平也在金正恩陪同下參訪北韓勞動黨中央幹部學校，兩人還在校園裡種下一株樅樹，寓意中朝友誼生生不息。

新華社報導，習近平夫婦昨上午前往中朝友誼塔參謁，習近平準備的花籃緞帶上寫著「中國人民志願軍烈士永垂不朽」。當地是北韓為紀念在一九五○年代「抗美援朝」戰爭（韓戰）中犧牲的中國人民志願軍而建，大陸官員訪朝通常會前往參謁，習近平七年前訪朝亦來此處。

報導表示，習近平和金正恩一致認為，上世紀五○年代中朝共同戰鬥的歲月是雙方永恆的歷史記憶，雙方要共同維護好志願軍烈士紀念設施，「讓偉大的抗美援朝精神發揚光大，讓偉大的中朝傳統友誼世代傳承」。

隨後習近平在金正恩陪同下，參訪位於平壤的勞動黨中央幹部學校。報導表示，課堂當時正在講授北韓對外關係課程中有關中朝關係內容。兩人還在校內共同種下一株樅樹。

習近平昨下午結束對北韓為期兩天的國是訪問，返回北京前，習出席了金正恩舉行的小範圍午宴。隨後金正恩為習近平在機場舉行歡送儀式，金正恩夫婦繼前一天親自接機後，又再度到機場送行。

習近平在午宴上表示，此行與金正恩就發展新時代中朝關係達成重要共識，並就維護地區和世界和平穩定深入交換意見，中朝雙方相互理解更加深刻全面，未來發展方向更加明確。金正恩說，習近平此行向世界傳遞朝中進一步加強友好合作的積極訊息，受到各方高度關注；此訪對兩國關係和本地區未來發展具有極其重要意義。