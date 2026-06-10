彭博：台擬嚴管AI晶片銷陸

聯合報／ 編譯林奇賢、記者江睿智／綜合報導
台積電位於新竹總部大樓外標誌。(美聯社)
台積電位於新竹總部大樓外標誌。(美聯社)

彭博資訊引述知情人士報導，台灣政府正考慮對銷往中國大陸的人工智慧（ＡＩ）晶片祭出更嚴格出口管制，將適用中國的所有客戶，而不光是華為等出口黑名單上的特定公司。這將使台灣首次能把向走私ＡＩ晶片至中國的行徑，列為刑事犯罪並起訴。

報導指出，這個構想旨在為台灣當局提供更多法律工具，以解決搭載輝達晶片的ＡＩ伺服器等先進硬體從台灣流入中國的問題。

美國為了防止北京利用先進的輝達處理器獲取軍事優勢，二○二二年首次實施出口管制規定，除非獲得美國許可，否則禁止相關銷售。然而，台灣目前並未將未經授權向中國出口ＡＩ晶片行為視為犯罪。

雖然台灣當局的確會警告潛在賣家，若繼續進行交易可能違反美國法律，但透過台灣法院能採取的法律途徑，僅能以違反其他既有法律起訴涉嫌走私的人員，起訴門檻較高，縮小了台灣目前可以追查的案件範圍。

知情人士透露，作為與美國持續進行貿易談判的一環，台灣官員如今正考慮實施更強力的ＡＩ晶片管制措施。台灣已同意大方向上會遵循美國做法，限制向中國銷售算力超過特定門檻的ＡＩ晶片，但台灣政府尚未完全決定要朝這個方向走得多遠。

若對中國祭出新限制措施，也可能衝擊業界。台灣是全球絕大多數ＡＩ晶片製造重鎮，許多將輝達處理器組裝成伺服器的公司，總部也都設在台灣，而這些伺服器大量安裝在資料中心內，用以訓練和運行ＡＩ模型。

經濟部表示，美國近年依據其「出口管制條例」及相關管理規定，加強先進晶片及半導體設備出口管制。美國作為台灣最重要貿易夥伴，台灣將持續在既有機制下，就高科技貨品違規轉運等議題持續與美方進行聯繫溝通，落實雙方共同的出口管制目標。

晶片 彭博 華為

延伸閱讀

台跟進美強化AI晶片輸陸管制 經濟部回應了

美議員點名台積電漏洞！要求川普政府收緊AI晶片代工管制

黃齊元／未來三年 亞太局勢劇變衝擊

經濟日報社論／台灣半導體產業的遠慮與近憂

相關新聞

擴大制裁 阿里巴巴、百度、比亞迪等20中企列美黑名單

華爾街日報報導，川習會落幕不到一個月，美國國防部擴大制裁中國大陸軍方相關企業，新增超過廿家中企，此舉恐增加美中緊張。中國科技巨頭阿里巴巴、搜尋引擎百度與電動車製造商比亞迪入列，被控協助解放軍發展軍事技術，且被禁止與美國國防部有業務往來。大陸外交部昨回應稱，反對美方泛化國家安全概念，將採取必要措施維護中國企業合法權益。

彭博：台擬嚴管AI晶片銷陸

彭博資訊引述知情人士報導，台灣政府正考慮對銷往中國大陸的人工智慧（ＡＩ）晶片祭出更嚴格出口管制，將適用中國的所有客戶，而不光是華為等出口黑名單上的特定公司。這將使台灣首次能把向走私ＡＩ晶片至中國的行徑，列為刑事犯罪並起訴。

超出市場預期 陸5月出口增19.4%

大陸海關總署昨公布五月貿易數據，以美元計價，出口年增百分之十九點四，進口年增百分之廿七點四，兩者均超出市場預期。

參謁中朝友誼塔 習近平、金正恩重提「抗美援朝」

中共總書記習近平昨繼續北韓訪問行程，上午與夫人彭麗媛在北韓領導人金正恩和夫人李雪主陪同下，參謁中朝友誼塔，大陸官媒報導，習金兩人一致認為，要讓偉大的「抗美援朝」精神發揚光大。

跨度最長 崇啟公鐵長江大橋合龍

世界最大跨度公鐵兩用無砟軌道斜拉橋—崇啟公鐵長江大橋主橋九日合龍。大橋預計於二○二七年具備通車條件。崇啟公鐵長江大橋通車後，上海至江蘇啟東鐵路通行時間將從目前的兩個半小時縮短至半小時內。

黃金水道 三峽新通道開工 運能升級

三峽水運新通道工程八日正式開工，為優化長江通航條件帶來根本性轉機，該工程包括三峽樞紐新通道和葛洲壩航運擴能，靜態總投資約七七二點○八億元人民幣（約三千五百億台幣）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。