彭博：台擬嚴管AI晶片銷陸

彭博資訊引述知情人士報導，台灣政府正考慮對銷往中國大陸的人工智慧（ＡＩ）晶片祭出更嚴格出口管制，將適用中國的所有客戶，而不光是華為等出口黑名單上的特定公司。這將使台灣首次能把向走私ＡＩ晶片至中國的行徑，列為刑事犯罪並起訴。

報導指出，這個構想旨在為台灣當局提供更多法律工具，以解決搭載輝達晶片的ＡＩ伺服器等先進硬體從台灣流入中國的問題。

美國為了防止北京利用先進的輝達處理器獲取軍事優勢，二○二二年首次實施出口管制規定，除非獲得美國許可，否則禁止相關銷售。然而，台灣目前並未將未經授權向中國出口ＡＩ晶片行為視為犯罪。

雖然台灣當局的確會警告潛在賣家，若繼續進行交易可能違反美國法律，但透過台灣法院能採取的法律途徑，僅能以違反其他既有法律起訴涉嫌走私的人員，起訴門檻較高，縮小了台灣目前可以追查的案件範圍。

知情人士透露，作為與美國持續進行貿易談判的一環，台灣官員如今正考慮實施更強力的ＡＩ晶片管制措施。台灣已同意大方向上會遵循美國做法，限制向中國銷售算力超過特定門檻的ＡＩ晶片，但台灣政府尚未完全決定要朝這個方向走得多遠。

若對中國祭出新限制措施，也可能衝擊業界。台灣是全球絕大多數ＡＩ晶片製造重鎮，許多將輝達處理器組裝成伺服器的公司，總部也都設在台灣，而這些伺服器大量安裝在資料中心內，用以訓練和運行ＡＩ模型。

經濟部表示，美國近年依據其「出口管制條例」及相關管理規定，加強先進晶片及半導體設備出口管制。美國作為台灣最重要貿易夥伴，台灣將持續在既有機制下，就高科技貨品違規轉運等議題持續與美方進行聯繫溝通，落實雙方共同的出口管制目標。