擴大制裁 阿里巴巴、百度、比亞迪等20中企列美黑名單

聯合報／ 編譯盧思綸、記者張鈺琪／綜合報導
美國國防部更新「1260H／CMC」中國軍工企業名單，將阿里巴巴、百度、比亞迪、蔚來、藥明康德、宇樹科技及長鑫存儲、長江存儲等逾百家中國企業列入名單。歐新社
美國國防部更新「1260H／CMC」中國軍工企業名單，將阿里巴巴、百度、比亞迪、蔚來、藥明康德、宇樹科技及長鑫存儲、長江存儲等逾百家中國企業列入名單。歐新社

華爾街日報報導，川習會落幕不到一個月，美國國防部擴大制裁中國大陸軍方相關企業，新增超過廿家中企，此舉恐增加美中緊張。中國科技巨頭阿里巴巴、搜尋引擎百度與電動車製造商比亞迪入列，被控協助解放軍發展軍事技術，且被禁止與美國國防部有業務往來。大陸外交部昨回應稱，反對美方泛化國家安全概念，將採取必要措施維護中國企業合法權益。

五角大廈每年定期更新「一二六○Ｈ清單」，二月曾發表初版又撤回，當時正值美中討論美國總統川普與中國國家主席習近平會晤。

路透指最新清單與二月版基本相同，包括阿里巴巴、百度、比亞迪、藥明康德、宇樹科技、禾賽科技，還重新加回長江存儲與長鑫存儲等公司。

路透報導，這份名單中，將全球兩大太陽能面板製造商天合光能與晶澳科技納入。此外，名單中還包含億緯鋰能與中創新航，這兩家公司都是儲能及電動車領域最大的電池製造商。

天合光能、晶澳科技、億緯鋰能與中創新航並未立即回應路透的置評請求。阿里巴巴、百度以及生技公司藥明康德則在聲明中表示，公司與軍工無涉，被列入該名單是一項錯誤，並將採取行動以變更這項認定。

曾任職美國國務院與白宮國安會、現於外交關係協會專精中國事務的麥奎爾說：「這顯示川普政府認為，半導體與ＡＩ領域以外的中國產品，也存在真正的國家安全風險。」

一二六○Ｈ清單不具全面制裁的法律效力，但據美國近期通過的法律，美國國防部自六月底起將不得直接與名單上企業簽約；自二○二七年起，也不得透過第三方採購這些企業的產品或服務。這些措施恐造成相關中企及其合作夥伴實質成本。

華府無黨派智庫「捍衛民主基金會」中國資深研究員辛格頓說：「川習會讓貿易緊張降溫，但沒改變華府的核心評估，中國的商業科技龍頭仍是北京軍事現代化不可或缺的一環。」他說，這份名單公布讓外界認清「川習會」後美中激烈競爭的現實，「華府不再將這些公司視為個體，而是將整個科技業視為戰略爭奪的焦點」。

大陸外交部發言人林劍昨回應，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，畫設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業；敦促美方糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓行徑。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

比亞迪 川習會 五角大廈

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