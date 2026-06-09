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中國海警進入日本與那國島EEZ 首次主張管轄權

中央社／ 上海9日電

日媒報導，6月3日有2艘中國海警船在台灣東部外海航行後，進入沖繩縣與那國島南方海域的日本專屬經濟區（EEZ），並主張該區域是中國管轄海域，是中國海警局首次在該區域主張管轄權。

日本放送協會（NHK）報導，面對日本海上保安廳的無線電喊話，中國海警局船隻回答：「這是中國管轄海域的例行巡邏」。這應是中國海警局船隻首次在與那國島南方的日本EEZ內，向海上保安廳主張管轄權。

日本內閣官房長官木原稔在內閣會議後的記者會上表示：日本政府對中國海警局船隻在與那國島南方日本專屬經濟區內航行的情況有所掌握，但基於維安考量，不再透露更多細節。並強調日本政府將保持堅決捍衛領土、領海、領空及主權權益的立場，採取堅定且冷靜的態度予以應對。

報導根據船舶追蹤網站MarineTraffic數據指出，其中1艘船隻於5月30日從中國浙江港口出發後一路南下，並於6月1日在台灣東部外海將航向轉往東方，隨後在3日上午進入了日本的EEZ。

此後，該船在EEZ內朝偏北方向航行，於4日下午接近至與那國島以南約80公里處，之後再度將航向轉往南方並駛離EEZ。直到8日，這兩艘船隻一直在周邊海域活動，日本海上保安廳持續進行警戒和監視。

日本與菲律賓在5月28日峰會後發布聯合聲明，宣布啟動EEZ及大陸礁層海洋邊界談判；中國外交部表達反對，主張中國在台灣以東海域擁有專屬經濟區和大陸棚。中國海警局1日宣布，岱山艦編隊在台灣以東海域展開執法巡查，並指稱這是針對日菲所採取的行動。

日媒 日本 木原稔

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