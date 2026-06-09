快訊

美股早盤／美光帶頭！四大指數續揚 外資警告仍有回檔風險

聽新聞
0:00 / 0:00

傳美促中恢復對日出口稀土 中國避答並重彈反日舊調

中央社／ 台北9日電

針對日媒報導川普政府敦促中國恢復向日本出口稀土，美國財政部長貝森特5月間曾對此向中國國務院副總理何立峰表達關切，中國外交部發言人林劍今天迴避媒體提問，並重彈舊調，稱相關禁令是「制止日本再軍事化和擁核的企圖」。

中國外交部下午舉行例行記者會。北京日報報導，林劍在回答外媒提問時，作上述表示。

林劍說，關於具體情況「建議向中方的主管部門了解」。中方係「依法依規」針對所有軍民兩用物項，禁止對日本軍事用戶、軍事用途以及一切「有助於提升日本軍事實力」的其他最終用戶、用途出口，目的是「制止日本再軍事化和擁核的企圖」。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，川普政府敦促中國恢復向日本出口稀土，因為美國對使用關鍵原料製成的日本高科技產品在全球供應日益減少，感到愈來愈憂慮。

報導指出，多名美國及日本外交人士表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）5月與中國副總理何立峰會面時對於中國向日本出口稀土實施限制表達憂慮，美方要求中方防止破壞高科技產品的全球供應鏈。

這則報導提到，5月間7大工業國集團（G7）財長會議期間，也曾討論中國針對日本實施出口限制。一名美國政府高層官員表示，相關議題也將列入6月15至17日在法國舉行的G7領袖峰會議程。

報導表示，日本持續缺乏稀土可能影響美國經濟。日本是生產先進醫療診斷儀器的領先國家，日中之間的供應有任何中斷，也可能會使美國更難獲得相關儀器。

美方外交消息人士沒有透露中方如何回應美方的要求。1名日本外交消息人士表示，中國此後並沒有減少對日本的施壓，日方需要繼續與美方協調，並對中國政府加強外交交涉。

日本首相高市早苗2025年11月發表「台灣有事」說後，中國對日本採取多項反制措施，包括加強管制軍民兩用物項對日本出口，涵蓋稀土等逾1000種物項。今年3月及4月，中國對日本的稀土出口量分別較去年同期銳減88%及82%。

稀土 外交部 何立峰

延伸閱讀

日媒：中國限制對日稀土出口 美方要求北京恢復供應

中國大陸稀土出口卡關 日本急尋澳洲、印度替代來源

中持續管制 鎢金屬對日出口清零 衝擊汽車、武器製造

彭博：台官員私下認美不太可靠！歐洲兵推曝台海若戰恐損1.73兆歐元

相關新聞

對齊習近平！鄭麗文舊金山演說全解析

把北京帶到美國：鄭麗文舊金山演說中的習近平敘事

陸公務船在我管轄海域盤問外籍船 陸委會：擴張主權不會得逞

大陸公務艦艇9日上午在台灣管轄海域對外籍商船廣播，遭我方認定無端騷擾航經船舶。對此，陸委會表示，中共此舉嚴重違反國際法及國際公約，破壞區域和平穩定，陸委會予以嚴厲譴責，並強調中共在我東部海域沒有任何主權及管轄權，企圖藉此擴張主權範圍絕對不會得逞。

結束兩日訪平壤行程 習近平今返北京

大陸國家主席習近平9日下午結束對北韓為期兩天的訪問後，返回北京。

日菲擬啟動海域劃界談判 陸國防部：若一意孤行只會求錘得錘

我國防部長顧立雄日前稱，美國防長赫塞斯在香格里拉對話會主旨演說雖未提及台灣，但台灣會持續強化自我防衛的能力，台美會持續緊密軍事交流合作，善盡區域夥伴維持台海和平穩定的責任與能力。大陸國防部發言人張曉剛9日回應，美方近期涉台表態顯示重視中方在台灣問題關切，任何「倚外謀獨」、「以武謀獨」的圖謀注定失敗。

我外交部與韓跨黨派議員交流 陸外交部：向韓方提出嚴正交涉

我外交部稱8日與南韓朝野3名國會議員進行交流，大陸外交部發言人林劍9日在例行記者會上先強調，「台灣是中國的一部分，沒有什麼『外交部』」，並稱中方已就此事向韓方提出了嚴正交涉。

習近平訪平壤 韓媒：北韓或以中俄作後盾 推進經濟核武並行路線

大陸國家主席習近平訪問北韓平壤，引發日本、南韓高度關注。日本官房長官木原稔8日稱日本政府高度關注；韓聯社9日分析，外界預測，北韓可能將俄羅斯和中國作為「後盾」，以削弱國際社會對北韓制裁為基礎，進一步加快推進「經濟與核武建設」的並行路線。朝中元首會談結果與韓方期待有所偏差，預計南韓政府有必要重新研討對北韓、對中戰略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。