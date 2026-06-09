傳美促中恢復對日出口稀土 中國避答並重彈反日舊調

針對日媒報導川普政府敦促中國恢復向日本出口稀土，美國財政部長貝森特5月間曾對此向中國國務院副總理何立峰表達關切，中國外交部發言人林劍今天迴避媒體提問，並重彈舊調，稱相關禁令是「制止日本再軍事化和擁核的企圖」。

中國外交部下午舉行例行記者會。北京日報報導，林劍在回答外媒提問時，作上述表示。

林劍說，關於具體情況「建議向中方的主管部門了解」。中方係「依法依規」針對所有軍民兩用物項，禁止對日本軍事用戶、軍事用途以及一切「有助於提升日本軍事實力」的其他最終用戶、用途出口，目的是「制止日本再軍事化和擁核的企圖」。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，川普政府敦促中國恢復向日本出口稀土，因為美國對使用關鍵原料製成的日本高科技產品在全球供應日益減少，感到愈來愈憂慮。

報導指出，多名美國及日本外交人士表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）5月與中國副總理何立峰會面時對於中國向日本出口稀土實施限制表達憂慮，美方要求中方防止破壞高科技產品的全球供應鏈。

這則報導提到，5月間7大工業國集團（G7）財長會議期間，也曾討論中國針對日本實施出口限制。一名美國政府高層官員表示，相關議題也將列入6月15至17日在法國舉行的G7領袖峰會議程。

報導表示，日本持續缺乏稀土可能影響美國經濟。日本是生產先進醫療診斷儀器的領先國家，日中之間的供應有任何中斷，也可能會使美國更難獲得相關儀器。

美方外交消息人士沒有透露中方如何回應美方的要求。1名日本外交消息人士表示，中國此後並沒有減少對日本的施壓，日方需要繼續與美方協調，並對中國政府加強外交交涉。

日本首相高市早苗2025年11月發表「台灣有事」說後，中國對日本採取多項反制措施，包括加強管制軍民兩用物項對日本出口，涵蓋稀土等逾1000種物項。今年3月及4月，中國對日本的稀土出口量分別較去年同期銳減88%及82%。