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時隔七年再次訪朝...習近平結束兩日訪平壤行程 今返北京

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家主席習近平9日下午結束訪問平壤行程返京。圖為大陸國家主席習近平(左二)8日抵達平壤，北韓領導人金正恩(右)到機場迎接。(新華社)
大陸國家主席習近平9日下午結束訪問平壤行程返京。圖為大陸國家主席習近平(左二)8日抵達平壤，北韓領導人金正恩(右)到機場迎接。(新華社)

大陸國家主席習近平9日下午結束對北韓為期兩天的訪問後，返回北京

綜合新華社、央視報導，習近平和夫人彭麗媛，中共政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中國外交部部長王毅等陪同人員同機返回。北韓最高領導人金正恩和夫人李雪主9日下午到機場送行，為習近平和彭麗媛舉行歡送儀式。

習近平8日對北韓進行兩天國事訪問，這也是他時隔七年再次訪朝，同時是他今年首次出國訪問。習近平與金正恩上一次見面是在去年9月，當時金正恩到北京出席「九三閱兵」。如同習近平2019年訪朝時一樣，平壤此次也給予高規格接待。新華社報導，習近平伉儷星期一中午抵達平壤時，金正恩伉儷親自到機場迎接。

細數習近平兩日行程：8日中午抵達平壤後，在北韓金日成廣場盛大歡迎儀式，鳴禮炮 21 響、奏兩國國歌；檢閱三軍儀仗隊；群眾夾道歡迎；8日下午舉行中朝高層會談，雙邊關係、半島局勢、經貿合作、地區安全，而習近平未提半島「無核化」也成為這次會談焦點；簽署多項合作文件；8日晚間則由金正恩在木蘭館舉辦歡迎宴會，稍晚在平壤體育館專場演出大型團體操與藝術表演，展現中朝友誼。

9下上午，習近平與金正恩參謁中朝友誼塔，獻花、致敬志願軍烈士，並在朝鮮勞動黨中央幹部學校觀摩中朝關係課程，共植「中朝友誼樅樹」；下午則在金正恩夫婦陪同下，習近平登機離平壤，返回北京。

平壤 習近平 北京

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