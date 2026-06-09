日菲擬啟動海域劃界談判 陸國防部：若一意孤行只會求錘得錘

我國防部長顧立雄日前稱，美國防長赫塞斯在香格里拉對話會主旨演說雖未提及台灣，但台灣會持續強化自我防衛的能力，台美會持續緊密軍事交流合作，善盡區域夥伴維持台海和平穩定的責任與能力。大陸國防部發言人張曉剛9日回應，美方近期涉台表態顯示重視中方在台灣問題關切，任何「倚外謀獨」、「以武謀獨」的圖謀注定失敗。

張曉剛稱，「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。「近來美方涉台表態顯示其更加了解、重視中方在台灣問題上的立場與關切，越來越多的事實印證中國終將統一也必將統一的大勢不可阻擋。任何『倚外謀獨』、『以武謀獨』的圖謀注定失敗，執迷不悟、逆流而動的勢力都會被歷史洪流淹沒。」

此外，日菲近期單方面宣布啟動在台灣以東海域劃界談判，對此張曉剛回應，敦促日菲立即停止非法侵權挑釁行徑，若一意孤行只會求錘得錘，中方將以堅決有力的行動舉措維護國家領土主權和海洋權益。

至於日方多次跟監遼寧艦航母編隊在西太平洋訓練，日本防衛省連續公布編隊艦艇數量、所在海域、艦載機起降架次等情況。張曉剛說，目前遼寧艦航母編隊正按計劃在西太平洋相關海域開展訓練。此次行動不針對任何特定國家和目標，旨在通過遠海訓練提升航母編隊戰鬥力。其間，日方多次進行跟蹤監視，中方艦艇編隊依法依規予以處置。「日方對中方正當行動煽宣炒作，妄圖製造緊張、誤導輿論，明眼人看得一清二楚，這是不可能得逞的。」