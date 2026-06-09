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我外交部與韓跨黨派議員交流 陸外交部：向韓方提出嚴正交涉
我外交部稱8日與南韓朝野3名國會議員進行交流，大陸外交部發言人林劍9日在例行記者會上先強調，「台灣是中國的一部分，沒有什麼『外交部』」，並稱中方已就此事向韓方提出了嚴正交涉。
林劍表示，「中方一貫堅決反對建交國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來。1992年中韓建交時，雙方發表聯合公報，明確規定韓國承認中華人民共和國為代表中國的唯一合法政府，尊重中方只有一個中國，台灣是中國的一部分的立場。」
林劍指，今年以來，韓方在多個場合公開重申，尊重一個中國的立場沒有變化。中方已就此事向韓方提出了嚴正交涉，「我們敦促韓方從中韓關係的大局出發，信守承諾，切實恪守一個中國原則，不同台灣地區開展任何形式的官方往來，不被『台獨』分子利用，不向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，用實際行動維護雙邊關係健康穩定發展。」
據我外交部8日發布訊息，外交部政務次長吳志中8日午宴韓國跨黨派國會議員訪問團，團員包括「國民力量黨」議員朴洙瑩（Park Soo Young）、「共同民主黨」議員郭相彥（Kwak Sang Eon）及「祖國革新黨」議員金載原（Kim Jae Won）等重要議員，席間就台韓關係、共同應對地緣政治挑戰、政經及文化交流、半導體與AI產業發展等議題深入交換意見。
吳志中表示，台灣與韓國同為對抗威權主義擴張的民主國家，雙方在文化、經貿與半導體供應鏈等領域具有堅實合作基礎；維持自由民主的台灣符合韓國國家利益，期盼兩國持續拓展多元領域合作。
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