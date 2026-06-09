習近平訪平壤...韓媒分析北韓或以中俄作後盾 推進經濟核武並行路線

大陸國家主席習近平訪問北韓平壤，引發日本、南韓高度關注。日本官房長官木原稔8日稱日本政府高度關注；韓聯社9日分析，外界預測，北韓可能將俄羅斯和中國作為「後盾」，以削弱國際社會對北韓制裁為基礎，進一步加快推進「經濟與核武建設」的並行路線。朝中元首會談結果與韓方期待有所偏差，預計南韓政府有必要重新研討對北韓、對中戰略。

據朝中社和大陸官媒9日消息，朝中領導人前一日在平壤錦繡山迎賓館舉行會談，商定通過兩黨、兩國之間的高層往來，緊密戰略溝通，並深化在政治、經濟和文化等各方面的交流與合作，開闢朝中關係發展的新篇章。

韓聯社報導，朝中兩國多次使用了「戰略調整與合作」、「將發展朝中友誼作為最重大的第一戰略事業」等表述，明確兩國是超越傳統同盟的「戰略夥伴」。分析認為，在瞬息萬變的國際局勢下，兩國對外宣布互為中長期利害關係一致的友邦。

值得關注的是，習近平2019年首次訪北韓時表明「支援朝鮮半島（韓半島）無核化」的立場，而此次北韓與大陸媒體報導朝中首腦會談時未提及「無核化」一詞。分析認為，在北韓闡明「擁核國地位不可逆轉」的情況下，中方作為其戰略夥伴事實上「默認」北韓擁核。也有觀點指出，與7年前不同，在朝美對話管道完全切斷的情況，也對中方態度變化產生一定影響。

報導稱，考慮到北韓已明確表明拒絕以「無核化」為議題的任何對話，朝美或兩韓恐難在短期內重啟對話。南韓政府就習近平訪朝表示，期待中方為韓半島問題發揮建設性作用，希望朝中交流朝著為韓半島和平穩定貢獻力量的方向進行。

日媒共同社報導，木原稔8日表示，因北韓的核能與飛彈開發問題對日本安全保障影響重大。東京並將密切關注習近平與北韓最高領導人金正恩首腦間合作的發展動向。