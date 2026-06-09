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赴陸遇風險 邱垂正：2026年1至5月累計85人
陸委會主委邱垂正今天呼籲，民眾赴陸必須注意人身安全，在陸失聯、被留置盤查、涉及中國大陸刑法被限制人身自由等案例今年1至5月累計85人。
邱垂正今天中午接受網路節目主持人黃光芹專訪。
邱垂正呼籲民眾注意赴陸人身安全。他說，已發生多起台灣民眾在陸失聯、被留置盤查或涉及中國大陸刑法被限制人身自由等案例，2024年相關案例總計55人、2025年總計221人、今年1至5月累計85人。
邱垂正說明，台灣民眾在陸涉及違反當地法律或是宗教傳教，都有可能成為對岸「扣人」的理由，例如台灣一貫道信徒赴陸被拘禁。一貫道在陸被列為邪教組織，呼籲一貫道信徒現階段不要赴陸傳教，恐有被逮捕的風險。
他提到，另也有台灣公務人員前往中國大陸被盤查案例，從2024年迄今，累計13名公務人員赴陸受到盤查。基層公務人員切勿認為職級不夠大、未接觸國家機密，誤以為赴陸沒有被盤查風險。
邱垂正建議，民眾或公務人員應該要有風險意識，盡量避免前往不必要的行程。
陸委會1日在社群專頁公布數據顯示，2024年1月1日至今年5月31日止，累計接獲361名台灣民眾赴陸失聯（141人）、被留置盤查（29人）或疑遭限制人身自由（191人）的案件，赴陸風險持續升高。
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