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海峽論壇禁令 邱垂正：反對帶著統戰任務交流

中央社／ 台北9日電

陸委會發布海峽論壇禁令，禁止中央政府機關，更是首度禁止地方政府人員前往。陸委會主委邱垂正今天重申，兩岸需要健康有序交流；不過反對帶有統戰任務、政治風險的交流。

邱垂正今天中午接受網路節目主持人黃光芹專訪。

邱垂正於專訪中表示，禁止中央政府機關、地方政府人員前往海峽論壇，不過沒有禁止國民黨等政黨人士與會。海峽論壇本質為中共對台統戰平台，中共透過對台交流持續加大「促融促統」力道，台灣必須防範中共利用論壇對台進行統戰分化。

他強調，馬政府過往也禁止中央政府機關人員出席海峽論壇，不准在台辦理海峽論壇相關活動。過往政府對於地方政府人員前往海峽論壇立場為「不樂見」、「不建議」，去年也僅有極少數地方政府代表前往；在去年的政策基礎上，今年進一步禁止地方政府人員前往海峽論壇。

邱垂正表示，海峽論壇是中國大陸對台大型統戰平台，在統戰平台看不到兩岸對等尊嚴的交流。中國大陸一方面「反獨反介入」，透過軍機艦擾台對台複合性施壓；另一方面又透過交流融合發展對台灣進行滲透分化。

「我們不能一直眼睜睜地看著（中共）藉由民間交流為遮掩。這是一個統戰平台，我們希望兩岸的交流都能夠健康有序的進行，他這個不可能是健康的」，邱垂正說。

邱垂正強調，台灣不要中共刻意搭起的統戰平台，透過交流滲透分化台灣內部。台灣需要兩岸交流，但是要對等尊嚴、健康有序；反對有統戰任務、政治風險的交流，台灣需要專業的、單純的交流，必須去統戰化、去風險化、去政治化。

海峽論壇 邱垂正 海峽

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