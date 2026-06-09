港府擬立法「特首可認定刑事案涉危國安」 李家超：減少爭拗

港府擬訂附屬法例，特首可認定刑事案涉危害國安，外界憂慮這恐進一步擴大國安法的適用範圍。香港特首李家超9日回應稱，附例目的在於減少爭拗。

港府8日建議再就香港《基本法》23條《維護國家安全條例》（國安條例）第110條訂立附屬法例，列明特首發出「證明書」將刑事案件定性國安案件的權力，綜合官員議員發言及舉例，某人干犯某罪行如偷竊，而特首判定事涉國家安全，該案即屬國安案件，在調查、審訊及羈留過程也按國安案件規格處理，例如警方可申請延長羈押被捕人、採用指定法官審理。保安局長鄧炳強稱訂例有助講清法例含意，「不用在法庭內由法官再演繹法律」。

明報報導，香港特首李家超9日稱，發出證明書屬嚴謹和嚴肅的工作，每次都會審慎行事；又稱許多涉國安的敏感情報只有特首可閱覽，資料未必可公開透露。

李家超說，是次附例可讓現時法例中，危害國家安全的罪行界定機制更清晰，旨在「減少爭拗」，證明書發出後會按國安法一般程序處理。他強調，附例並沒有增加相關適用範圍，並沒擴充罪行定義、增加罪行、罰則和權力。

而相關舉措在港引發討論，港大法律學院教授楊艾文說，特首有可能按機密資料判定與國安有關而發出證明書，而即使案件表面上無關國安，涉案被捕者也無從挑戰，也是行政機構權力不受覆核的危險。楊艾文進一步指，日後運作上警方及控方會否等待特首證明書才處理，外界難知道，但認為對案件調查初期或是好事，因為警方未必會將不明顯個案視為國安案，直到特首發出證明書。