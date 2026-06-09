香港將立新法擬讓特首界定國安罪行 遭批介入司法

香港立法會保安事務委員會與司法及法律事務委員會週一（6月8日）召開聯席會議，討論制訂維護國家安全附屬法例。

香港律政司及保安局當天向立法會提交文件，建議根據《維護國家安全條例》第110條訂立附屬法例，在《香港國安法》及《維護國家安全條例》框架下界定「特區法律下其他危害國家安全罪行」的機制。此外，附屬法例將按「先訂立、後審議」程序處理，盡快刊憲，並於刊憲當日生效。

根據港府建議，若行政長官認定特定刑事案件中的行為涉及國家安全，可依法發出證明書，如此一來此案件就會被視為國安法之下「危害國家安全」的犯罪案件，之後衍伸的罪行也將被界定為《維護國家安全條例》下的「危害國家安全」罪行。

簡而言之，根據新的國安附屬法例，即使某行為並非法律上明訂的「危害國安罪行」，但只要特首認定其涉及國安，就可以發出證明書並依照國安案件的程序來審理。

《香港國安法》主要包含分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動及勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪行。但港府認為，立法原意亦涵蓋其他可能危害國家安全的行為，因此即使某宗刑事案件不屬現行法律明文列出的罪行，若其犯罪事實被認定具有危害國家安全性質，仍應納入國安法律框架處理，並透過「行政長官證明書」機制作出認定。

香港行政長官李家超9日表示，此次制訂附屬法例是要使界定危害國家安全罪行的機制更加清晰，但不會新增罪行、提高刑罰或擴大法律適用範圍，也不會賦予政府新的權力。

針對媒體詢問，未來若行政長官發出證明書並認定特定刑事案件涉及國家安全，是否會公開說明理由，李家超回應稱，案件將按國安法既有程序處理，而許多涉及國家安全的敏感資訊僅供行政長官掌握，未必適合對外公開。

港府此舉遭質疑以行政權力介入法治，進一步限縮港人的人權。民主派人士、香港自由委員會（CFHK）政策與倡議經理許穎婷（Frances Hui）在X平台貼文批評港府擴張國安法律機制，未來恐怕會有更嚴格的保釋審查門檻、更廣泛的調查權，甚至實施沒有陪審團的審判、不予以減刑等，「這將對社會產生寒蟬效應，香港司法獨立又倒退一步」。

台灣陸委會則表示，港府此舉反映香港法制出現「泛國安化」趨勢，將加深國際社會對香港情勢持續收緊的憂慮，並進一步提高赴港風險。

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