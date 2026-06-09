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訪問北韓day 2！習近平、彭麗媛參謁中朝友誼塔 金正恩、李雪主陪同

聯合報／ 大陸中心／即時報導
8日晚間，大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛，在北韓領導人金正恩和夫人李雪主陪同下，在平壤體育館與群眾觀看專場文藝演出。（新華社）
8日晚間，大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛，在北韓領導人金正恩和夫人李雪主陪同下，在平壤體育館與群眾觀看專場文藝演出。（新華社）

正在北韓國事訪問的大陸國家主席習近平，9日上午和夫人彭麗媛參謁中朝友誼塔。北韓領導人金正恩和夫人李雪主陪同；另外，習近平也在金正恩陪同下，參訪位於平壤的朝鮮勞動黨中央幹部學校，2人還在校園裡種下1株樅樹。

前一天的8日晚間，習近平和彭麗媛也在金正恩、李雪主夫婦陪同下，於平壤體育館和北韓各界群眾觀看專場文藝演出。

新華社報導，9日上午10時40分許，習近平和彭麗媛乘車抵達坐落於牡丹峰麓的中朝友誼塔，金正恩、李雪主迎接。朝鮮軍樂隊奏響兩國國歌，禮兵將花籃抬上平台，花籃緞帶寫著「中國人民志願軍烈士永垂不朽」。習近平緩步走上平台整理花籃緞帶，全體人員向中國人民志願軍烈士默哀，之後習近平、金正恩觀看儀仗隊分列式。

同時，習近平夫婦在金正恩夫婦陪同下步入友誼塔紀念廳，「金正恩向習近平介紹了友誼塔內展現中國人民志願軍同朝鮮人民並肩浴血戰鬥、共同重建家園的史料、照片和油畫作品」，習近平駐足良久仔細觀看，認真翻閱志願軍烈士名冊，向金正恩介紹犧牲的志願軍將士有關情況。

11時許，習近平乘車抵達位於平壤的朝鮮勞動黨中央幹部學校，金正恩在學校標誌性建築朝鮮勞動黨象徵塔前迎接。數百名師生夾道歡迎，師生代表向習近平獻上鮮花。在金正恩陪同下，習近平步入學校階梯教室。教員正在講授朝鮮對外關係課程中有關中朝關係的內容。

離開階梯教室後，習近平和金正恩乘坐電瓶車參觀校園，聽取有關學校基礎設施、教學安排等介紹。來到教學樓之間的林地，習、金共同執鍬培土、提水澆灌，種下1株樅樹。

報導指，樅樹四季常綠，象徵中朝友誼生生不息。隨後在兩人見證下，蔡奇和朝鮮勞動黨中央政治局常委、中央書記金才龍共同為植樹標識碑揭幕。碑身正面用中朝雙語鐫刻「中朝友誼萬古長青」，習近平和金正恩也在植樹標識碑前握手合影。

北韓 彭麗媛 習近平

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