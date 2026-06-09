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權威消息證實 富察已獲釋但遭限制出境

中央社／ 台北9日電

權威消息來源證實，台灣出版社八旗文化總編輯富察（李延賀），在2023年被中國以「煽動分裂國家罪」判處3年有期徒刑後，已於5月間刑滿獲釋，但由於仍須執行剝奪政治權利1年「附加刑」，目前無法離開中國。

與富察家人維持聯繫管道的消息人士指出，富察確實已經獲釋。針對相關提問，陸委會表示因顧慮家屬，不願證實。中國國台辦發言人陳斌華則表示，請等待週三的例行記者會。

富察於2023年3月21日遭上海市國安單位拘捕後，2025年2月，上海市第一中級人民法院一審宣判，以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。

此前，富察被列為中國高法、高檢「兩高」報告中懲治台獨的具體案例，在中國人大、政協「兩會」期間大肆宣傳。

根據此前台灣媒體報導，富察已出獄，但仍須執行剝奪政治權利1年「附加刑」，目前無法離開中國。富察原本就是中國人，出來後只能待在中國生活，也有跟家人團聚，台灣妻子可以赴中探視，「看起來人是自由的，只是無法離境」。

大陸國台辦早前回應富察是否於5月間獲釋一事表示，李延賀案犯罪事實清楚，司法機關依法公開審理也將依法執行刑法，「島內個別媒體一再翻炒司法個案，污衊抹黑大陸司法體制，居心叵測」。

富察 國台辦 陸委會

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