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港府跟隨北京訂定首個5年規畫 15日起諮詢民意

中央社／ 香港9日電

香港行政長官李家超今天宣布，政府將自15日起就香港首個「五年規畫」展開公眾諮詢，為期兩個月；香港訂定「五年規畫」，是要對接北京的「十五五規畫」，以爭取後者帶來的機遇。

李家超早上公開說，當局將會發表諮詢文件，並舉辦多場諮詢活動，聽取議員、業界和市民的意見。

他說，香港制定首個「五年規畫」屬歷史性一步，有重大意義，可以讓香港抓緊更多國家戰略和發展所帶來的機遇，同時有助香港更好融入和服務國家發展大局。

他透露，「五年規畫」內容涵蓋堅持香港一直賴以成功的原則，包括貫徹和堅守「一國兩制」方針，堅持「愛國者治港」，落實發展經濟、改善民生的施政目標，以及強化治理效能等。

今年2月，李家超接受信報訪問時，首次透露當局將會制定「五年規畫」，以對接中國的「十五五規畫」。

他說，今年是「十五五」開局之年，香港要有相應安排，因為國家發展給予香港龐大機遇，一定要主動爭取對接，以發揮香港優勢，貢獻國家發展。

他說，香港過去一直沒有與國家「五年規畫」全盤對接的機制，但這次會首次制定本身的「五年規畫」，訂定一套政策框架，就重點發展領域進行更細緻部署，以配合國家5年、10年甚至更長遠的規畫。

「十五五規畫」全稱「中國國民經濟和社會發展第十五個五年規畫綱要」，是中國於2026至2030年經濟社會發展的綱領文件；2025年10月，中共20屆四中全會審議通相關建議文件。

港府 北京 香港

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