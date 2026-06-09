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習金會後 新華社：中朝關係站在新的歷史起點

中央社／ 上海9日電

中國國家主席習近平昨日訪北韓，與北韓領導人金正恩會談。中國官媒新華社今日刊文指出，中朝關係站在新的歷史起點，兩國要密切多邊協作，加強戰略溝通和協調配合。

新華社9日發表「把中朝傳統友誼傳承好發揚好」的評論員文章。

文章指，中朝兩國是守望相助、命運與共的社會主義友好鄰邦。無論時代如何變遷、國際形勢如何變化，中朝傳統友誼始終牢不可破、歷久彌堅。

文章表示，習近平指出「最高層戰略引領是中朝關係的最大優勢，社會主義共同理想是中朝關係的鮮明底色，命運與共的傳統友誼是中朝關係的深厚根基，高水平戰略協作是中朝關係的時代內涵」。這四點啟示，為傳承發揚中朝傳統友誼提供了重要遵循。

文章稱，面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，中朝雙方堅持集中精力辦好自己的事，在社會主義道路上砥礪前行、不懈奮鬥。「當前，中朝關係站在新的歷史起點，面臨新的發展機遇，肩負新的時代使命」。

文章指，推動中朝關係得到更大發展，要深化戰略溝通，加強黨政軍各部門各層級溝通交往；加強兩國發展戰略對接，挖掘各領域合作潛力；要密切多邊協作，堅定捍衛國際公平正義；加強戰略溝通和協調配合，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，「反對霸權主義和強權政治，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑」。

這是習近平7年來再度出訪北韓，習近平昨日與金正恩會談時說，兩國「應加強戰略協調和配合」，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益，共同維護地區和平與發展。至於外界關注的「朝鮮半島無核化」，未在中方的會後通稿中提及。

新華社 金正恩 習近平

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