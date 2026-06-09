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川習會後未滿月...美國防部更新大陸軍事企業清單 阿里、比亞迪都上榜

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美國國防部在當地時間8日更新中國軍事企業清單，跟2月短暫更新名單基本相同。（美聯社）
美國國防部在當地時間8日更新中國軍事企業清單，跟2月短暫更新名單基本相同。（美聯社）

中美元首「川習會」結束不到1個月時間，美國國防部在當地時間8日，將大陸電子商務巨頭阿里巴巴、網路搜尋引擎供應商百度，以及汽車製造商比亞迪中國，列入認為在協助中共軍方的企業名單，此舉可能加劇中美兩國之間的緊張關係。

路透報導，這份名單囊括中國眾多頂尖科技公司，這些公司對於提升北京的軍事和工業實力至關重要，反映了在中美兩國激烈的地緣政治競爭下華府的安全疑慮。

據悉，在名單中的涵蓋電動車製造商、人工智慧公司、電池製造商、生物科技企業及太陽能供應商。雖然此項認定不會自動觸發制裁，但可能使相關企業更難進入美國資本市場及承接美國政府業務。

名單中最受矚目的企業，包括電子商務巨頭「阿里巴巴」、搜尋引擎與人工智慧公司「百度」、電動車製造商「比亞迪」及「蔚來汽車」、醫藥研發與製造企業「藥明康德」、機器人製造商「宇樹科技」、網路設備製造商「普聯技術」、太陽能企業「晶澳科技」及「天合光能」、電池製造商「中創新航」及「億緯鋰能」、光學雷達企業「禾賽科技」及「速騰聚創」，以及顯示面板製造商「京東方科技集團」等。

藥明康德9日上午隨即在港交所公告稱，美國國防部錯誤地將藥明康德列入其根據1260H條款認定的「中國軍工企業」正式更新版名單中，「我們相信，將藥明康德列入該更新版名單的認定，以及該認定的所謂依據，顯然是錯誤的，藥明康德將立即採取措施挑戰及糾正這一錯誤認定。」；阿里巴巴及百度暫未有即時回應。但兩家公司過往曾否認支持中國軍方。

值得注意的是，在今年2月川普訪中計畫提上日程之際，美國國防部曾短暫發布更新後名單，即1260H或CMC名單，但隨後無原因迅速撤回。此次新版本與撤回的2月名單基本相同，只是將中國最大的記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT）和長江存儲（YMTC）納入其中。這2家公司此前因華盛頓對華鷹派的憤怒，而被從短暫存在的2月指數中移除。

事實上，1260H名單本身不等同即時制裁，亦不代表相關公司即時被禁止在美營運；列入名單的公司可申請移除。不過，美國國防部將受限制，不得與名單內企業簽訂合約或採購。美國國防部亦表示，美國政府保留在1260H以外其它權限下，對名單內企業採取額外行動的權利。

川習會 比亞迪 阿里

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