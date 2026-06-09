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習近平訪北韓未提半島無核化...陸官媒指雙方在「歷史新起點」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家主席習近平時隔7年再訪北韓，但8日朝中峰會聚焦戰略協作，未提「半島無核化」議題，引發外界關注。（新華社）
大陸國家主席習近平時隔7年再訪北韓，但8日朝中峰會聚焦戰略協作，未提「半島無核化」議題，引發外界關注。（新華社）

大陸國家主席習近平時隔7年再訪北韓，但朝中峰會聚焦戰略協作，未提「半島無核化」議題，引發外界關注，大陸官媒新華社9日發表評論稱，中朝關係站在歷史新起點。大陸學者認為，這並非意味大陸立場改變，而是中方此次更側重於通過高層交往夯實政治互信、維護地區和平穩定，這是解決半島問題的前提和基礎。

新華社9日刊出題為「把中朝傳統友誼傳承好發揚好」評論指，中朝兩國要密切多邊協作，堅定捍衛國際公平正義。加強戰略溝通和協調配合，共同維護以聯合國為核心的國際體系，和以國際法為基礎的國際秩序，反對霸權主義和強權政治，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑，共同推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，落實四大全球倡議，攜手推動構建人類命運共同體。

星媒聯合早報8日報導，北京大學國際關係學院長聘正教授、中外人文交流研究基地執行主任王棟分析認為，中方長期堅持的半島問題四項原則是一貫且連續的。半島問題的根源，在於冷戰殘餘未消和各方互信不足。在當前局勢下，單方面施壓或軍事威懾只會激化矛盾。因此這次更側重高層交往與維護地區和平穩定。

韓媒SBS認為，中方強調維護北韓安全利益，卻回避無核化議題，在一定程度上反映出北京對北韓擁核現實的默認態度。在朝俄關係持續深化、中國對朝影響力相對下降的背景下，北京當前更重視鞏固中朝戰略協作關係，而非繼續充當半島問題的主要協調者。

習近平8日與北韓最高領導人金正恩舉行會談，內容聚焦加強雙邊合作與戰略協作，並對中朝關係提出堅持以高層交往為引領、堅持以為民造福為目標、堅持以友誼傳承為動力、堅持以公平正義為理念等四點意見，但未提半島無核化。

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