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港特首可認定國安案件 陸委會：赴港風險升高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
針對香港政府擬讓特首可發證明書認定刑事案件涉及國安，陸委會昨日表示，這是「泛國安化」的趨勢。圖／聯合報系資料照片
針對香港政府擬讓特首可發證明書認定刑事案件涉及國安，陸委會昨日表示，這是「泛國安化」的趨勢。圖／聯合報系資料照片

針對香港政府計畫在現行國家安全法律基礎上訂立附屬法例，擬讓特首可發證明書認定刑事案件涉及國安陸委會昨日表示，這是「泛國安化」的趨勢，讓國際社會更加擔憂香港情勢持續緊縮惡化與升高赴港風險。

根據港府向立法會提交的文件，如行政長官依據「香港國安法」或「國安條例」相關條文發出證明書，認定某刑事罪行案件中的相關行為涉及國家安全，該案件將被視為「香港國安法」所指的「危害國家安全犯罪案件」。而就該行為被調查、拘捕或起訴的罪行，也會被界定為「國安條例」所指的「危害國家安全罪行」。

中央社報導，陸委會昨日以書面回應，注意到香港媒體相關報導，什麼案件都可能變成國安案件，這樣的修法凸顯香港國安法制一直在擴張。陸委會表示，如此「泛國安化」的趨勢，當然讓國際社會更加擔憂香港情勢持續緊縮惡化，且升高赴港風險。

國安 陸委會 國安法

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