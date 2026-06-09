陸靈活就業將達3.2億人 衝擊社保體系

大陸靈活就業人口規模持續膨脹，今年預計突破三點二億人，以總就業人數七點二五億人計算，比率高達百分之四十四，顯示這一群體正從就業市場的補充形式轉變為重要支柱。學者擔憂，未來不充分就業及間歇性失業現象或更普遍，也可能對社保體系的可持續性運作構成挑戰。

靈活就業是指無固定時間、地點與單一雇主的勞動模式，由勞動者自主決定工作形式，例如透過接案、兼職或平台經濟等方式，實現彈性與多勞多得的就業型態。近年大陸經濟放緩下，愈來愈多固定就業者轉向靈活就業，卻也衍生不少社會問題。

新加坡聯合早報報導，中國新就業形態研究中心日前發布「中國藍領群體就業研究報告」，大陸靈活就業人數在二○二一年突破二億後，近兩年以每年四千萬人的速度擴張，在二○二四年達二點四億，去年升至二點八億，今年預計進一步增至三點二億，占城鎮就業人口逾四成。

新加坡南洋理工大學社會學副教授占少華分析，有多重因素推動大陸靈活就業人口增加。首先，大陸經濟結構由製造業逐步轉向服務業主導，而服務業更依賴彈性用工模式。其次，平台經濟快速發展，吸引求職者投入此新就業形態。此外有部分年輕人不願進入傳統工廠或企業，選擇自主創業。而勞動市場整體承壓也是重要原因之一。在目前供大於求的「雇主市場」下，部分勞工為了能找到工作，只得接受彈性用工方式。他預期未來靈活就業人口占勞動市場比重將持續上升，但相關法律法規仍相對落後，勞工權益保護並不充分。