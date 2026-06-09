新聞眼／從中越到中朝 「紅色外交」小高潮

今年中共總書記習近平第一次出訪，是到北韓。對今次出訪有種種判讀，但對中共來說，是再推「紅色外交」一個小高潮。

為今次出訪，習近平在北京勞動黨機關報「勞動新聞」發表署名文章。文章不短，但可提出三個要點，一是無論時代如何變遷、國際形勢如何變化，中朝友誼牢不可破；二是最高層戰略引領是中朝關係最大優勢，即習近平與金正恩親密無間；三是提出社會主義共同理想是中朝關係鮮明底色。中國共產黨和北韓勞動黨同為馬克思主義執政黨，中朝兩國是社會主義道路上的同行者。

由中聯部安排訪朝，習近平強調的第三點即社會主義和馬克思主義執政黨兩大概念，是今次訪問中朝關係的重要定位，也是近期中共唱起「紅色外交」的主調。

紅色外交之說，對外不大強調，對內從未放下，既是中共黨史重要內容，又是中國外交人員從業前的必修課。

在中共紅色聖地西柏坡，即西柏坡紀念館常設展廳，有專門紅色外交展覽，呈現中共中央在西柏坡籌備建政期間，制定政治、經濟與外交基本政策的歷史進程。

紅色外交認定發端於延安時期，上世紀五十年代周恩來在日內瓦會議等場合展開的外交行動，以及七十年代中國在聯合國的外交行動，被認定為紅色外交的經典案例。

今年開始，中共中央不事聲張地重提紅色外交，代表作是今年四月間，中越展開戰略對話，中方強調兩國要抵禦顏色革命、捍衛紅色江山。中方還強調，中越保持各自穩定和發展，將向世界昭示社會主義制度的顯著優勢。此前一年，中越間已啟動「紅色研學之旅」，上千名越南青年沿著老一輩領導人足跡，參訪中國紅色遺址。

最近一個大動作，是六月寮國人民革命黨中央總書記通倫到訪北京，在與習近平的會談中，雙方宣布共同構建「新時代全天候中寮命運共同體」，同時提出「雙方要共同捍衛社會主義制度和共產黨執政地位」。

今次習近平訪問北韓，他在署名文章中更明確提出，「共同推動兩國社會主義事業行穩致遠。我們要堅持道不變、志不改，相互支持彼此走符合自身國情的社會主義道路；引領兩國社會主義事業不斷從勝利走向勝利。」這一段可理解為紅色外交核心訴求，則習近平這次平壤行，是紅色外交的小高潮。