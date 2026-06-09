平壤高峰會習金會談 強化戰略合作

中國大陸國家主席習近平昨（8）日抵達平壤後，即與北韓領導人金正恩舉行會談。習近平表示，願以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展，呼籲兩國加強戰略協調和配合，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益。金正恩則稱兩國關係「牢不可破」，將一如既往發展朝中關係作為國家最重大的第一戰略事業。根據會談後中方通稿，習近平未談及「朝鮮半島無核化」相關表述。

習近平昨天中午搭專機抵達平壤，開始對北韓進行為期兩天的國是訪問。習近平偕夫人彭麗媛，及中共政治局常委蔡奇、外辦主任王毅等人陪同出訪，北韓領導人金正恩及夫人李雪主在機場迎接。隨後金正恩於金日成廣場為習近平舉行歡迎儀式；下午兩人在錦繡山迎賓館舉行會談。

習近平此次訪問北韓，外界除關注中朝關係、中俄朝三邊協調外，也關注北京對北韓近年發展核武的立場。在2018年至2019年中朝高層密切接觸期間，中方態度明確，多次強調堅持「朝鮮半島無核化、維護和平穩定」等立場，但隨著國際局勢變化及北韓在核武發展上的強硬態度，北京的立場也出現轉變。

習近平這次到訪前夕，金正恩胞妹金與正還發表強硬聲明，反駁美中已達成「半島無核化」共識；她還聲稱，北韓的擁核國地位是絕不可退讓的底線，頗有在習抵達前先畫出擁核底線的意味。

就發展中朝關係，習近平表示願與金正恩保持密切戰略溝通；並提到今年是「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年，要加強外交、執法、軍隊等交流。並稱，中方願同朝方擴大經貿、農業、科技等務實合作。

雙方要以邊境口岸全面復通、民航航班和國際客運列車恢復運營為契機，擴大人員往來。

習近平也在北韓勞動新聞發表署名文章，對中朝關係提出建議。