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央視曝現場畫面！我海巡與陸公務船對峙 強調「在ROC水域執行任務」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸6日起派出4艘大型公務船赴台灣東部海域執法，我海巡署日前公布長濱艦監控陸方「海巡06」輪的畫面，央視軍事8日則釋出現場對峙影像。（截自央視軍事微博）
大陸6日起派出4艘大型公務船赴台灣東部海域執法，我海巡署日前公布長濱艦監控陸方「海巡06」輪的畫面，央視軍事8日則釋出現場對峙影像。（截自央視軍事微博）

針對日菲啟動專屬經濟海域談判，中國大陸6日起派出4艘大型公務船赴台灣東部海域執法。我海巡署日前公布長濱艦監控陸方「海巡06」輪的畫面，央視軍事8日則釋出現場影像，不過內容可見，我長濱艦在對峙期間向陸方強調，「你在這裡沒有任何權利！我在中華民國水域執行任務」，陸方「海巡06」輪則要我方「注意用語」，反嗆「台灣是中國不可分割的領土」。

「央視軍事」官方微博8日下午發文表示，6月6日，大陸交通運輸部組織開展台灣島東部海域海上交通專項執法行動。本次行動是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動「中國台灣島」以東海域劃界談判、嚴重侵犯「中國領土主權和海洋權益」採取的必要行動。

隨貼文發布的影片顯示，福建海事局執法人員唐寧表示，在6月7日上午10點，大陸海事交通執法巡航編隊已到達台灣西南角海域，距離台灣本島約44海里，距離台灣本島最南端約79海里。

畫面接著播出，我方長濱艦向陸方「海巡06」輪喊話的聲音畫面，我方強調，「你（指陸方）在這裡沒有任何權利！我在中華民國水域執行我的任務，在這裡任何意外發生，你要付完全責任。」

隨後，陸方「海巡06」輪人員拿起話筒反駁稱，「CG 611輪注意你的用語，兩岸同屬一個中國，台灣是中國不可分割的領土，都屬中國海域。我編隊在中國海域執行專項執法任務，請不要干擾我執行公務，不要干擾我執行公務，與我保持安全距離。」

日菲5月28日宣布啟動專屬經濟海域及大陸礁層畫界談判後，大陸繼6月1日派出2艘海警船在台灣東部海域執法巡查，6日起再發動「海上交通專項執法行動」，4艘大型公務船從福建廈門啟航，7日抵達台灣東部海域。

大陸此次參與海上執法行動的4個單位為福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心及東海救助局，他們派出的超大型海巡船、測量船或拖救船，最小的有6600噸，最大更達10000噸。海巡署則出動7艘艦艇監控對岸公務船。

央視 海巡署 中國大陸

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