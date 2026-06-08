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習近平與彭麗媛 將出席金正恩歡迎宴會

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
圖為中朝最高領導人習近平（左）與金正恩共同登上檢閱台，軍樂團奏中朝兩國國歌，鳴放禮炮21響。（新華社）
圖為中朝最高領導人習近平（左）與金正恩共同登上檢閱台，軍樂團奏中朝兩國國歌，鳴放禮炮21響。（新華社）

據央視新聞報導，當地時間6月8日晚，中共中央總書記、大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛，將在平壤木蘭館出席北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行的歡迎宴會。

據此前報導，習近平今（8）日上午乘專機離開北京，應金正恩邀請，對北韓進行為期2天的國是訪問。陪同出訪人員包括習近平夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，以及中共中央政治局委員、外交部長王毅等人。

習近平8日中午乘專機抵達平壤，金正恩和夫人李雪主到機場迎接。習近平和彭麗媛步出艙門、走下舷梯後，金正恩與習近平握手，北韓少年兒童向習近平和彭麗媛獻花。蔡奇、王毅等陪同人員同機抵達，大陸駐北韓大使王亞軍也到機場迎接。

隨後，金正恩在平壤金日成廣場，為習近平舉行盛大歡迎儀式。金日成廣場正中懸掛中朝兩黨兩國最高領導人巨幅肖像，兩旁以中朝雙語書寫「朝中友誼萬古長青」、「牢不可破的朝中友誼團結萬歲」標語。

習近平和夫人彭麗媛乘車抵達時，馬隊騎兵列隊迎接，軍樂團奏歡迎曲。金正恩和李雪主在廣場迎接。習近平夫婦和金正恩夫婦分別同對方陪同人員握手致意。

隨後，兩黨兩國最高領導人共同登上檢閱台，軍樂團奏中朝兩國國歌，鳴放禮炮21響。習近平在金正恩陪同下，檢閱朝鮮人民軍三軍儀仗隊，儀仗隊員用朝語高呼「祝習近平同志身體健康」。此後，習近平同金正恩一起觀看分列式。

歡迎儀式結束後，習近平和彭麗媛乘車前往錦繡山迎賓館下榻，金正恩和李雪主親自送至迎賓館。

同日下午，習近平在平壤錦繡山迎賓館同金正恩舉行會談。

中共總書記習近平8日中午乘專機抵達平壤，展開對北韓為期2天的國是訪問。（新華社）
中共總書記習近平8日中午乘專機抵達平壤，展開對北韓為期2天的國是訪問。（新華社）

中共總書記習近平8日中午乘專機抵達平壤，北韓領導人金正恩和夫人李雪主到機場迎接。圖為金正恩（右）與習近平握手。（新華社）
中共總書記習近平8日中午乘專機抵達平壤，北韓領導人金正恩和夫人李雪主到機場迎接。圖為金正恩（右）與習近平握手。（新華社）

8日中午，金正恩在平壤金日成廣場，為習近平舉行盛大歡迎儀式。（新華社）
8日中午，金正恩在平壤金日成廣場，為習近平舉行盛大歡迎儀式。（新華社）

習近平 彭麗媛 金正恩

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