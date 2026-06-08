習近平與金正恩會談 提4點發展中朝關係意見

據新華社報導，當地時間6月8日下午，中共中央總書記、大陸國家主席習近平在平壤錦繡山迎賓館，同北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。習近平就發展中朝關係提出4點意見，包括「堅持以高層交往為引領，夯實政治互信根基」、「堅持以為民造福為目標，提升務實合作水平」、「堅持以友誼傳承為動力，拉緊民心相通紐帶」、「堅持以公平正義為理念，豐富戰略協作內涵」。金正恩表示，朝方將始終不渝地堅持一個中國原則，堅定支持中國維護核心利益的政策和立場。

習近平指出，時隔7年再次到訪美麗的平壤，感到十分高興，也格外親切。他願同總書記同志一道，以這次訪問為契機，加強對新時期中朝關係的頂層設計和戰略指引，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展，更好造福兩國和兩國人民，為地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

習近平強調，中朝兩國同為共產黨領導的社會主義國家。中朝傳統友誼植根於雙方共同的理想信念和奮鬥目標，有深厚歷史積澱、堅實政治基礎、牢固情感紐帶，世代友好、命運與共、守望相助始終是中朝關係的鮮明特徵。無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩總書記領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。

習近平就發展中朝關係提出4點意見。

第一，堅持以高層交往為引領，夯實政治互信根基。最高領導人戰略引領是中朝關係的最大優勢。他願同總書記同志保持密切戰略溝通，引領中朝關係不斷邁向新高度。今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年，雙方要隆重舉辦紀念活動。

第二，堅持以為民造福為目標，提升務實合作水平。中方願同朝方加強發展戰略對接，擴大經貿、農業、建築、科技、醫療衛生等務實合作，更好造福兩國人民。雙方要以邊境口岸全面復通、民航航班和國際客運列車恢復營運為契機，擴大人員往來，實現雙向奔赴。

第三，堅持以友誼傳承為動力，拉緊民心相通紐帶。中朝用鮮血凝成的傳統友誼是兩國人民共同的寶貴財富。中方願同朝方一道，共同維護好、管理好在朝志願軍烈士紀念設施，開展富有特色的革命傳統教育、青少年思想教育，傳承好兩國紅色基因和傳統友誼。

第四，堅持以公平正義為理念，豐富戰略協作內涵。面對人類向何處去這一重大課題，他提出構建人類命運共同體理念和四大全球倡議，希望推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，得到包括朝方在內的國際社會廣泛支持和積極響應。亞洲是中朝等地區國家的安身立命之所。中朝兩國應加強戰略協調和配合，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益，共同維護地區和平與發展。

據中方通稿，金正恩表示，習近平總書記同志時隔7年再次訪問北韓，是北韓人民最尊重的貴賓，北韓表示最隆重、最熱烈的歡迎。習近平總書記今年首次出訪就來到平壤，體現了對朝中關係的高度重視和友好情誼，對朝方是莫大的鼓舞。

金正恩表示，去年9月他同習近平總書記在北京會晤後，兩國關係在各領域活躍發展，給兩國人民帶來實實在在的福祉。由衷感謝習近平總書記同志就新時代朝中關係發展提出的重要意見，朝方各部門將同中方同志一道全力以赴全面落實，推動雙方在經貿、基礎設施、科技、教育、人文等廣泛領域的交流合作取得新發展。

金正恩表示，朝方將始終不渝地堅持一個中國原則，堅定支持中國維護核心利益的政策和立場。鞏固和發展新時代朝中友誼是人民的選擇、時代的需要，是朝方始終不變的戰略選擇和堅定不移的戰略意志。北韓會一如既往將發展朝中關係作為國家最重大的第一戰略事業，為把朝中關係建設成國家關係的典範而竭盡全力，共同為地區和世界的和平繁榮作出貢獻。