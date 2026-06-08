習金會登場！習近平強調加強戰略協調：推動中朝關係得到更大發展

大陸國家主席習近平今天中午抵達平壤，對朝鮮（北韓）進行為期兩天的國是訪問。在北韓領導人金正恩為習近平舉行歡迎儀式後，兩人在平壤錦繡山迎賓館舉行會談。習近平表示，願以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展，並強調亞洲是中朝的安身立命之所，兩國應加強戰略協調和配合，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益。金正恩則稱朝中關係「牢不可破」，會一如既往將發展朝中關係作為「國家最重大的第一戰略事業」。

外界關注兩人是否談及韓半島問題，但在新華社報導中未見相關內容。習近平到訪前一天，金正恩胞妹金與正才堅定表態，北韓核武計畫不容妥協。

習此次率夫人彭麗媛及中共政治局常委蔡奇、外長王毅等人陪同出訪。這是習近平時隔七年再訪北韓，金正恩和夫人李雪主親自到機場迎接。隨後，金正恩於平壤金日成廣場為習近平舉行歡迎儀式，並於下午舉行「習金會」。

新華社報導，習近平在會談時指出，時隔7年再訪平壤，感到十分高興與親切，願以此訪為契機，加強對新時期中朝關係的頂層設計和戰略指引，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展。

他並強調無論國際形勢如何變化，中方有三個「不會改變」，包括高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩領導北韓的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。

就發展中朝關係，習近平表示自己願與金正恩保持密切戰略溝通，引領中朝關係不斷邁向新高度。並提到今年是「中朝友好合作互助條約」簽訂65週年，雙方要隆重舉辦紀念活動。要進一步拓展和活躍「兩黨」各層級各領域友好交往，並要加強外交、執法、軍隊等交流。

習近平還說，願同朝方擴大經貿、農業、科技等務實合作。雙方要以邊境口岸全面復通、民航航班和國際客運列車恢復運營為契機，擴大人員往來。中方願同朝方一道，共同維護好、管理好在朝志願軍烈士紀念設施，傳承好兩國紅色基因和傳統友誼。

習近平強調，要堅持以公平正義為理念，豐富戰略協作內涵。亞洲是中朝等地區國家的安身立命之所。兩國應加強戰略協調和配合，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益，共同維護地區和平與發展。

據中方報導，金正恩形容習近平是朝鮮人民「最尊重的貴賓」，並指習近平今年首次出訪就到平壤，體現了對朝中關係的高度重視和友好情誼，對朝方是「莫大的鼓舞」，且清晰表明朝中關係「牢不可破」。

金正恩還說，朝方高興地看到，中國的國際地位極大提升。近年來國際社會正經歷前所未有的巨大變化，朝方將始終不渝地堅持「一個中國原則」，堅定支持中國維護核心利益的政策和立場。他又指，鞏固和發展新時代朝中友誼，是朝方始終不變的戰略選擇和堅定不移的戰略意志。會一如既往將發展朝中關係作為「國家最重大的第一戰略事業」。