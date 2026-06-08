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歐盟擬降對中供應鏈依賴 陸外交部批：變相保護主義

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（中國駐溫哥華總領事館）
大陸外交部發言人林劍。（中國駐溫哥華總領事館）

歐盟據報正推進一項提案，要求企業避免供應鏈對中國大陸過度依賴。對此，大陸外交部發言人林劍8日表示，中歐在產業鏈、供應鏈上深度交融、相互依存，是經濟全球化和市場作用的結果；歐方所謂「多元化」，實質上恐是變相保護主義。

大陸外交部8日舉行例行記者會，由林劍主持。據陸媒報導，記者提問，歐盟正在推進一項提案，要求企業避免供應鏈對華過度依賴，此舉正值歐盟尋求重塑與中國貿易關係之際，詢問中方有何評論。

林劍表示， 中方已多次闡明，中歐在產業鏈供應鏈上深度交融、相互依存，是經濟全球化和市場作用的結果，符合雙方企業的利益。

他並表示，「聽了你剛才的問題，我們想問，歐洲的企業基於成本、技術和效率做出的選擇，怎麼就成了『過度依賴』？歐方美其名曰的『多元化』，何嘗不是一種變相的保護主義？」

林劍指出，歐方的舉措無助於提升自身的產業競爭力，同歐盟一貫標榜的市場經濟、公平競爭和自由貿易原則更是背道而馳。

林劍表示，「中國有句老話：己所不欲，勿施於人。」中歐經貿關係不是「你輸我贏」的零和博弈，完全可以相互成就、互利共贏。

林劍最後指，中方對解決中歐經貿分歧的態度是開放、積極的，希望歐方與中方相向而行，透過對話協商解決問題，推動中歐經貿合作更好造福雙方企業。

另據《法國廣播電台》此前報導，歐盟執委會正研擬新規，要求敏感產業業者降低對單一供應商的過度依賴，尤其是涉及中國大陸的關鍵供應鏈領域，並建立更多元的採購體系。

歐盟貿易執委謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）6月5日表示，相關提案將納入歐盟預計今年第3季完成的貿易防禦機制全面審查，內容也包括加速反傾銷、反補貼調查程序，以及研究如何因應產能過剩問題。

報導指，歐盟目前討論中的方向，是鼓勵或要求企業確保關鍵物資至少有3個不同來源，以降低全球供應鏈中斷及政策變動帶來的風險。

歐盟 大陸

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