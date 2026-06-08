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習近平將與金正恩舉行會談 金正恩、李雪主親送至迎賓館
據央視新聞報導，當地時間6月8日下午，中共中央總書記、大陸國家主席習近平，將在平壤錦繡山迎賓館，同北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。
據此前報導，習近平8日中午抵達平壤，展開對北韓為期兩天的國是訪問。金正恩和夫人李雪主到機場迎接，北韓少年兒童向習近平和夫人彭麗媛獻花。隨後，習近平在禮賓摩托車隊護衛下，乘車前往平壤金日成廣場，出席金正恩舉行的歡迎儀式。
央視報導，歡迎儀式現場鳴放禮炮21響，習近平在金正恩陪同下檢閱朝鮮人民軍三軍儀仗隊，並同金正恩一起觀看分列式。朝鮮人民軍三軍儀仗隊員以朝語高呼「祝習近平同志身體健康」。儀式結束後，習近平和彭麗媛前往錦繡山迎賓館下榻，金正恩和李雪主親自送至迎賓館。
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