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政府擬訂附例 特首可發證明書認定刑事案件涉國安
香港政府計劃在現行國家安全法律基礎上訂立附屬法例，若行政長官發出證明書，認定某刑事罪行案件涉及國家安全，該案件即屬「香港國安法」所指的危害國家安全犯罪案件。
根據港府向立法會提交的文件，政府建議根據「國安條例」訂立附屬法例，建立在「香港國安法」及「國安條例」下界定「特區法律下其他危害國家安全罪行」的機制。
根據建議，如行政長官依據「香港國安法」或「國安條例」相關條文發出證明書，認定某刑事罪行案件中的相關行為涉及國家安全，該案件將被視為「香港國安法」所指的危害國家安全犯罪案件。而就該行為被調查、拘捕或起訴的罪行，亦會被界定為「國安條例」所指的危害國家安全罪行。
文件提及，港府將會按照「先訂立，後審議」的程序處理相關修訂，盡快把附屬法例在憲報刊登，在刊憲當天即時生效。港府今天稍後時間會在立法會解釋擬訂的附屬法例。
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