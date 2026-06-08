快訊

彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

日職／孫易磊確定登上一軍 本周交流戰首次登板先發

一度雪崩2700點創史上盤中最重跌點！台股收盤挫低1,568點守住月線

聽新聞
0:00 / 0:00

政府擬訂附例 特首可發證明書認定刑事案件涉國安

中央社／ 香港8日電

香港政府計劃在現行國家安全法律基礎上訂立附屬法例，若行政長官發出證明書，認定某刑事罪行案件涉及國家安全，該案件即屬「香港國安法」所指的危害國家安全犯罪案件。

根據港府向立法會提交的文件，政府建議根據「國安條例」訂立附屬法例，建立在「香港國安法」及「國安條例」下界定「特區法律下其他危害國家安全罪行」的機制。

根據建議，如行政長官依據「香港國安法」或「國安條例」相關條文發出證明書，認定某刑事罪行案件中的相關行為涉及國家安全，該案件將被視為「香港國安法」所指的危害國家安全犯罪案件。而就該行為被調查、拘捕或起訴的罪行，亦會被界定為「國安條例」所指的危害國家安全罪行。

文件提及，港府將會按照「先訂立，後審議」的程序處理相關修訂，盡快把附屬法例在憲報刊登，在刊憲當天即時生效。港府今天稍後時間會在立法會解釋擬訂的附屬法例。

國安法

延伸閱讀

香港巴士上非禮中三女 路人拍下PO網 警速逮65歲男

學生上課偷襲老師「戳中肛門」 學者以美國為例：涉及性侵重罪

21歲港女遭詐團控制…自導自演「被綁架」騙父百萬贖金 泰警成功救援

警員辦案吞毒牟利上訴三審 延長限制出境8個月

相關新聞

把北京帶到美國：解析鄭麗文舊金山演說的美中台敘事

鄭麗文於2026年6月2日展開為期16日的美國之行，這趟行程緊接在她於4月中北京的「習鄭會」以及甫於5月結束的「川習會」之後。這趟訪美行程具有多重政治意義。它一方面是國民黨對美溝通管道的重建，另一方面也是鄭麗文向美國政策圈、海外僑界與台灣選民展示其「和平路線」的政治舞台。

時隔7年！習近平今訪平壤 要拉北韓回北京軌道

大陸國家主席習近平於八日至九日赴北韓國是訪問，是他時隔七年再度訪問平壤，也是他今年首次出訪。大陸官媒新華社稱，此訪將深化中朝傳統友誼，推動兩國關係與時俱進取得更大發展，強調中朝關係不會因國際風雲變幻而動搖。專家分析，中方希望藉此將近年靠攏俄羅斯的北韓重新拉回北京軌道；北韓領導人金正恩則希望爭取經濟援助與外交空間，並為未來可能重啟與美國對話累積籌碼。

台海防空壓力升 共軍對台前線換裝紅旗-16F

中國大陸據報已在對台前線部隊部署新型「紅旗-十六Ｆ」防空飛彈，並在實彈演訓中展現攔截能力。香港南華早報分析，該型系統被外媒指射程與性能較前代明顯提升，甚至有分析認為其部分能力可與美愛國者系統相提並論。

廣角鏡／大陸高考 AI防作弊

大陸二○二六年統一高考（大學入學考試）七日開考，為期兩日。今年共有一二九○萬人報名，較去年少四十五萬人，連續第二年下滑。全大陸共設七九八一個考點、卅四點八萬個考場。統考科目包括語文、數學、外語，首日為語文和數學；部分省區市因科目設置不同，九至十日仍安排選考科目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。