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福建副省長魏曉奎升任省委常委、省紀委書記
大陸福建省政府副省長、黨組成員魏曉奎，出任中共福建省委委員、常委和省紀委書記。
據福建日報8日報導，日前，中共中央批准，魏曉奎任中共福建省委委員、常委和省紀委書記。此前，福建省紀委書記為遲耀雲。公開資料顯示，遲耀雲已於2025年10月轉任上海市委常委、市紀委書記。
公開資料顯示，魏曉奎生於1969年1月，江西九江德安人，早年長期在江西任職。他畢業於華東政法學院法學專業，曾在江西省林業廳工作，後任江西省木材流通監督管理局局長。
魏曉奎之後轉任江西省工商行政管理局副局長，並曾在江西宜春任職，擔任宜春市委常委、副市長、市委秘書長等職。
魏曉奎具有紀檢監察系統歷練。2018年，他進入江西省紀委系統，曾任江西省紀委常委、省監委委員；2019年任江西省紀委副書記，後兼任江西省監委副主任。
2023年3月，魏曉奎出任江西撫州市委書記。2024年10月卸任撫州市委書記後，跨省調任福建省政府黨組成員，並於同年11月28日出任福建省副省長；此次再轉任福建省委常委、省紀委書記。
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