福建副省長魏曉奎升任省委常委、省紀委書記

大陸國家主席習近平於八日至九日赴北韓國是訪問，是他時隔七年再度訪問平壤，也是他今年首次出訪。大陸官媒新華社稱，此訪將深化中朝傳統友誼，推動兩國關係與時俱進取得更大發展，強調中朝關係不會因國際風雲變幻而動搖。專家分析，中方希望藉此將近年靠攏俄羅斯的北韓重新拉回北京軌道；北韓領導人金正恩則希望爭取經濟援助與外交空間，並為未來可能重啟與美國對話累積籌碼。

2026-06-08 00:00