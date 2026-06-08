快訊

國民黨民調／新北市長選舉 李四川39.2％領先蘇巧慧33.0％

簡立峰專欄／AI進入電力競爭時代 漲價潮已無可避免？

菲律賓規模7.8地震 建築物倒塌、學校「減層」

聽新聞
0:00 / 0:00

福建副省長魏曉奎升任省委常委、省紀委書記

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中共中央批准，魏曉奎任中共福建省委委員、常委和省紀委書記。（圖／極目新聞）
中共中央批准，魏曉奎任中共福建省委委員、常委和省紀委書記。（圖／極目新聞）

大陸福建省政府副省長、黨組成員魏曉奎，出任中共福建省委委員、常委和省紀委書記。

據福建日報8日報導，日前，中共中央批准，魏曉奎任中共福建省委委員、常委和省紀委書記。此前，福建省紀委書記為遲耀雲。公開資料顯示，遲耀雲已於2025年10月轉任上海市委常委、市紀委書記。

公開資料顯示，魏曉奎生於1969年1月，江西九江德安人，早年長期在江西任職。他畢業於華東政法學院法學專業，曾在江西省林業廳工作，後任江西省木材流通監督管理局局長。

魏曉奎之後轉任江西省工商行政管理局副局長，並曾在江西宜春任職，擔任宜春市委常委、副市長、市委秘書長等職。

魏曉奎具有紀檢監察系統歷練。2018年，他進入江西省紀委系統，曾任江西省紀委常委、省監委委員；2019年任江西省紀委副書記，後兼任江西省監委副主任。

2023年3月，魏曉奎出任江西撫州市委書記。2024年10月卸任撫州市委書記後，跨省調任福建省政府黨組成員，並於同年11月28日出任福建省副省長；此次再轉任福建省委常委、省紀委書記。

延伸閱讀

多次參加涉台交流活動惹禍？北京政協主席魏小東落馬

港媒：中共5月底神秘高層會議可能涉人事安排

港媒：中共政治局5月會議討論人事 秘而不宣

蔡奇掌黨校 常委地位更鞏固 法媒卻稱：滑向危險邊緣

相關新聞

把北京帶到美國：解析鄭麗文舊金山演說的美中台敘事

鄭麗文於2026年6月2日展開為期16日的美國之行，這趟行程緊接在她於4月中北京的「習鄭會」以及甫於5月結束的「川習會」之後。這趟訪美行程具有多重政治意義。它一方面是國民黨對美溝通管道的重建，另一方面也是鄭麗文向美國政策圈、海外僑界與台灣選民展示其「和平路線」的政治舞台。

時隔7年！習近平今訪平壤 要拉北韓回北京軌道

大陸國家主席習近平於八日至九日赴北韓國是訪問，是他時隔七年再度訪問平壤，也是他今年首次出訪。大陸官媒新華社稱，此訪將深化中朝傳統友誼，推動兩國關係與時俱進取得更大發展，強調中朝關係不會因國際風雲變幻而動搖。專家分析，中方希望藉此將近年靠攏俄羅斯的北韓重新拉回北京軌道；北韓領導人金正恩則希望爭取經濟援助與外交空間，並為未來可能重啟與美國對話累積籌碼。

台海防空壓力升 共軍對台前線換裝紅旗-16F

中國大陸據報已在對台前線部隊部署新型「紅旗-十六Ｆ」防空飛彈，並在實彈演訓中展現攔截能力。香港南華早報分析，該型系統被外媒指射程與性能較前代明顯提升，甚至有分析認為其部分能力可與美愛國者系統相提並論。

廣角鏡／大陸高考 AI防作弊

大陸二○二六年統一高考（大學入學考試）七日開考，為期兩日。今年共有一二九○萬人報名，較去年少四十五萬人，連續第二年下滑。全大陸共設七九八一個考點、卅四點八萬個考場。統考科目包括語文、數學、外語，首日為語文和數學；部分省區市因科目設置不同，九至十日仍安排選考科目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。