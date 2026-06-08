習近平中午抵達平壤 展開對北韓國是訪問

央視新聞報導，當地時間6月8日中午，中共中央總書記、大陸國家主席習近平抵達平壤，展開對北韓的國是訪問。這是習近平2019年訪北韓後，再度赴北韓訪問。

大陸外交部此前發布消息指，習近平8日上午乘專機離開北京，應北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩邀請，於6月8日至9日對北韓進行國是訪問。

陪同出訪人員包括習近平夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，以及中共中央政治局委員、外交部長王毅等人。

據此前報導，習近平行前在北韓「勞動新聞」發表署名文章，題為「繼往開來、砥礪同行 續寫中朝傳統友誼嶄新篇章」。文章指出，今年是「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年。習近平表示，期待同金正恩總書記共話中朝傳統友誼，共商中朝關係發展大計。

文章稱，中朝兩國是「守望相助、命運與共的社會主義友好鄰邦」。無論時代如何變遷、國際形勢如何變化，中朝傳統友誼始終牢不可破、歷久彌堅，不斷煥發蓬勃生機活力。

文章並提出4點主張，包括「深化戰略溝通，牢牢把握中朝關係發展正確方向」、「加強交流互鑒」、「拓展務實合作」、「密切多邊協作」。其中提到，雙方要共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，反對霸權主義和強權政治，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑。