習近平時隔7年訪問北韓 彭麗媛與蔡奇陪同

據中國官媒新華社報導，中共總書記習近平離開北京，對北韓進行國是訪問。這是習近平時隔7年再訪北韓，陪同出席的人有其夫人彭麗媛，以及中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇等人。

據新華社報導，陪同出訪的人有彭麗媛、蔡奇，以及中共中央政治局委員、中國外交部部長王毅等人。

韓聯社報導指出，中國與北韓未公開習近平此訪具體日程和訪問地點。但是訪問日程僅2天，中朝領導人可能將於今天下午舉行會談。

報導表示，預計雙方將就中朝關係發展、經貿合作、包括朝鮮半島在內的東北亞局勢等交換意見。在與美國的戰略競爭加劇的背景下，加強中俄朝合作方案也可能成為議題。

習近平可能於9日參謁朝中友誼塔，並與北韓領導人金正恩共進午餐，之後啟程返回中國。習近平此行還有可能訪問安置北韓已故前最高領導人金日成和金正日遺體的錦繡山太陽宮。

習近平曾在2019年訪問北韓。他上一次與金正恩見面是在去年9月，當時金正恩赴北京出席紀念二戰勝利80週年閱兵式。