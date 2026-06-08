習近平離京訪北韓 蔡奇、王毅陪同出訪

中共中央總書記、大陸國家主席習近平今（8）日上午乘專機離開北京，應北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩邀請，對北韓進行國是訪問。

大陸外交部發布消息指出，陪同出訪人員包括習近平夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，以及中共中央政治局委員、外交部長王毅等人。

中共中央對外聯絡部發言人上周五（5日）宣布，應金正恩邀請，習近平將於6月8日至9日對北韓進行國是訪問。

習近平2012年成為中共最高領導人後，曾於2019年訪問北韓。他上一次與金正恩會面是在去年9月，當時大陸邀請金正恩與俄羅斯總統普亭，一同出席在北京舉行的紀念二戰勝利80周年閱兵式。

據韓聯社報導，中朝兩國尚未公開習近平此訪的具體日程與訪問地點。不過，由於訪問行程僅有兩天，中朝領導人可能於8日下午舉行會談。預計雙方將就中朝關係發展、經貿合作，以及包括韓半島在內的東北亞局勢等議題交換意見。

報導指出，在中美戰略競爭加劇的背景下，強化中朝俄合作的方案，也可能成為此次會談議題。韓聯社並稱，習近平9日可能參謁朝中友誼塔，並與金正恩共進午餐，之後啟程返回。習近平此行也可能訪問安置北韓已故前最高領導人金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮。