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習近平訪問北韓 署名文章稱中朝友誼牢不可破

中央社／ 台北8日電

中共總書記習近平今天將對北韓進行國是訪問。據中國外交部網站消息，習近平在北韓媒體發布署名文章，表示無論國際形勢如何變化，中朝傳統友誼始終牢不可破。

據中國外交部網站訊息，習近平在北韓「勞動新聞」發表題為「繼往開來、砥礪同行 續寫中朝傳統友誼嶄新篇章」的署名文章。

習近平在文章中表示，這是他時隔7年再次訪問朝鮮，他期待與北韓領導人金正恩共話中朝傳統友誼，共商中朝關係發展大計。

習近平稱，無論時代如何變遷、國際形勢如何變化，中朝傳統友誼始終牢不可破、歷久彌堅，不斷煥發蓬勃生機活力。

習近平也說，要保持兩黨兩國高層交往優良傳統，「像親戚一樣常來往、多走動」。同時，雙方要加強戰略溝通和協調配合，反對霸權主義和強權政治，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑。

習近平也強調，維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的方針。當前，中朝關係站在新的歷史起點，面臨新的發展機遇，中方願與北韓一道，從戰略高度把握中朝關係，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展。

5月中旬，習近平在北京分別會見到訪的美國總統川普（Donald Trump）、俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）後，中共中央對外聯絡部發言人6月5日宣布，應北韓領導人金正恩的邀請，習近平將於6月8日至9日對北韓進行國是訪問。

習近平上次與金正恩會面是在去年9月，當時金正恩前往北京出席紀念二戰勝利80週年閱兵式。

習近平 北韓 金正恩

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