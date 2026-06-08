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港媒：中共政治局5月會議討論人事 秘而不宣

中央社／ 香港8日電

據指出，中共中央政治局應於5月29日召開了會議，但由於會議討論了高層人事調動，事後對外秘而不宣。

明報今天刊文表示，中央政治局是中共最高決策機構，按照慣例，每月召開一次會議，而且通常在月底召開，研究及部署重大事項，今年頭4個月，政治局都在月底召開會議。

不過，整個5月，北京官方沒有公布召開政治局會議。

但文章指出，5月29日下午，中共中央組織部宣布了兩項中央決定：前中國人民保險集團董事長丁向群（女）任國家金融監督管理總局黨委書記，接替4月涉嫌違紀被降職的李雲澤；國務院國資委主任張玉卓任中國工程院黨組書記，免去院長李曉紅的中國工程院黨組書記職務。

此外，5月30日，自然資源部部長關志鷗空降湖北，接替王忠林出任省委書記，成為最年輕的省委書記。

文章據此估算，中共中央政治局應於5月29日召開了會議，但因為會議只聚焦高層人事，故秘而不宣；當天也可能是7人的政治局常委會會議，通過高層人事調整，而政治局常委會會議一般不對外公布。

文章並表示，本月5日，中共中央黨校舉行2026年春季學期第二批班次畢業典禮，央視新聞聯播畫面顯示，現身頒發畢業證書的校長不是陳希，而是中共中央政治局常委、新任中央黨校校長蔡奇。

蔡奇兼任中共中央黨校校長，估計也是在5月29日的會議上決定的。

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