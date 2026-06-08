大陸軍事專家解析 日菲劃界台灣東部水域的暗藏目的

日本與菲律賓啟動台灣以東海域專屬經濟區劃界談判，大陸軍事專家分析稱，這是美日菲針對中國妄圖打造的「島鏈」火力封鎖網，大陸堅決反對，並已全面反制。

大陸央視軍事欄目報導，日菲所謂的「海域劃界談判」是5月28日，日本首相高市早苗與訪日的菲律賓總統小馬可仕在東京會談中，將其作為核心議題之一。日方還稱，雙方同意將日菲關係升級為「全面戰略夥伴關係」。

在防務層面，日菲兩國達成多項合作，強化軍事捆綁體系。雙方同意正式啟動《軍事情報保護協定》談判，加快推進「阿武隈」級護衛艦、TC-90巡邏機等武器裝備的移交工作。

央視引述軍事觀察員張學峰指出，日本與菲律賓加速捆綁，近期動作頻頻。日本在參加美菲「肩並肩」演習時發射88式岸艦導彈，這是戰後日本首次在境外發射進攻型導彈。

而美國已在菲律賓部署了「堤豐」導彈系統。菲律賓自身也裝備了「布拉莫斯」岸艦導彈。另外，日本又在西南諸島部署導彈。他們妄圖形成「導彈鏈」，封鎖中國海空軍。

張學峰認為，日本向菲律賓出口武器裝備，是在為自身成為武器輸出國「探路、鋪路」。一旦這條出口殺傷性武器裝備的道路走通，下一步就可能向其他國家出口，從而擴大軍工產能，反哺自衛隊裝備。

另一名軍事評論員魏東旭分析認為，日本加速向菲律賓轉移比較老舊的武器裝備，有兩個暗藏野心的目的：

一是實現自衛隊主戰裝備更新換代。比如「阿武隈」級護衛艦，在日本海上自衛隊看來已完全不管用，退役後批量給菲律賓，讓菲律賓在南海擁有更多挑釁工具。

二是為日本出兵海外鋪路搭橋。通過武器轉讓強化與美國盟友的防務合作，未來自衛隊如果出兵南海，就可利用菲律賓的保障體系，讓自身兵力賴著不走。

魏東旭指出，日本轉讓武器裝備，不只是做軍火生意，更是在南海植入不穩定因素。

大陸先前已嚴正聲明，日菲此舉已嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益，所謂「劃界談判」純屬非法。針對日菲嚴重侵犯中國主權利益的行為，6月6日，交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局開展台灣東部海域海上交通專項執法行動。6月1日，中國海警岱山艦編隊位台灣以東海域依法開展執法巡查。

報導指，這兩次行動，目標明確，態度堅決—這是針對日本和菲律賓單方面宣佈啟動台灣島以東「海域劃界談判」嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。